¿Qué hacer si el pago de mi aguinaldo 2024 no fue el correcto?

El aguinaldo es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores en México y este 2024 no es la excepción, ya que representa un ingreso extra que llega justo a tiempo para cerrar el año y enfrentar los gastos de las festividades. Sin embargo, no siempre se recibe el monto adecuado, lo que puede generar dudas y preocupaciones. Entonces, ¿qué hacer si crees que no te entregaron lo que te corresponde? Aquí te explicamos los pasos clave para resolver esta situación.

¿Qué es el aguinaldo y cómo se calcula?

Para empezar, es importante tener en cuenta que el aguinaldo es un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Todos los empleadores tienen la obligación de pagarlo antes del 20 de diciembre. Si trabajaste durante todo el año, tienes derecho a recibir al menos 15 días de tu salario base. En caso de haber trabajado menos tiempo, el pago será proporcional a los días laborados. Este beneficio aplica tanto a trabajadores de planta como eventuales, siempre que exista una relación laboral formal.

Te puede interesar: Ley Silla: ¿En qué consiste y cuándo entrará en vigor en México?

¡Un robo con sabor a triunfo en el marcador del Sin Palabras! [VIDEO] ¡Descubre qué equipo tomó la delantera desde muy temprano en el juego y se quedó con el triunfo final en el marcador del Sin Palabras!

¿Qué hacer si detectas un error en el pago del aguinaldo en 2024?

Si notas que tu aguinaldo no fue el correcto, lo primero es revisar tu contrato y recibos de pago para confirmar que el cálculo coincide con lo estipulado y los días trabajados. Luego, habla con tu empleador, ya sea con recursos humanos o tu jefe inmediato, ya que muchas veces los errores son administrativos y se resuelven rápido. Si no llegas a un acuerdo, puedes acudir a la PROFEDET, donde recibirás asesoría gratuita y apoyo para presentar una queja formal.

Te puede interesar: En esto gastan su aguinaldo los mexicanos, según estudio

Recuerda, la LFT garantiza que el aguinaldo debe pagarse en tiempo y forma. Si un empleador incumple, puede enfrentar multas que oscilan entre 50 y 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).