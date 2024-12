¿Qué hay detrás de las felicitaciones de Emiliano Aguilar a Cazzu?

El regreso de Cazzu a los escenarios ha sido un acontecimiento lleno de energía y talento, con el cual la cantante argentina reafirma su lugar como una de las figuras más importantes del género trap. Entre las numerosas muestras de apoyo que recibió, una destacó en particular: la de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar. Sin embargo, este gesto no pasó desapercibido para los internautas, quienes cuestionaron las intenciones detrás de sus palabras.

¿Por qué Emiliano Aguilar felicitó a Cazzu?

Pese a mantener una relación distante con su famosa familia, Emiliano Aguilar ha demostrado ser un seguidor genuino de la música de Cazzu. Aprovechando su regreso al escenario, el rapero expresó su admiración hacia la trapera en redes sociales, “se la rifa la jefa la neta”, escribió, lo que provocó una ola de comentarios divididos. Algunos usuarios lo acusaron de intentar ganar popularidad “colgándose” de la fama de la argentina, mientras que otros destacaron la autenticidad de su apoyo.

Cabe destacar que Emiliano ya ha respondido tiempo atrás a las críticas dejando claro que su admiración es completamente honesta: “¿Por qué me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera. Yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”, afirmó en su momento, marcando su postura frente a los comentarios negativos.

¿Cómo encaja Emiliano Aguilar en medio de las polémicas familiares?

No obstante, a diferencia de sus hermanos Ángela y Leonardo, Emiliano Aguilar ha optado por un camino musical independiente, enfocado en el rap. También ha sido abierto sobre su distanciamiento de su familia y su decisión de no depender del respaldo del patriarca de los Aguilar. En este contexto, sus palabras hacia Cazzu han resonado, especialmente considerando la polémica entre la trapera y Christian Nodal, expareja de la argentina.

