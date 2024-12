Cazzu reinventa el “vestido de la venganza” con claro mensaje para Christian Nodal

Julieta Emilia Cazzuchelli ( Cazzu ) está de regreso tras una larga pausa en la que pasó de todo, se convirtió en madre de Inti, se separó del cantante mexicano Christian Nodal y vivió tremenda polémica con el sonorense y con su ahora esposa, Ángela Aguilar.

‘La Nena Trampa’ se presentó hace unos días en el Buenos Aires Trap y en el estadio Obras, donde cautivó a todos con su energía, talento y belleza. Durante su presentación, Cazzu dejó en claro que ni su maternidad ni su rompimiento con Nodal mermaron su carrera ni su talento.

¿Cazzu le mandó una indirecta a Nodal? Durante su show, la ‘Jefa’ lució su espectacular figura y en un momento no dudó en declarar que estaba soltera, lo que desató la locura de sus fans.

“Para mí es un placer volver a los escenarios... Yo estoy soltera ¿Y vos?... Me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, dijo la trapera argentina.

Cazzu interpretó el tema “MuchaData”, el cual incluye una frase contundente que muchos interpretaron como una indirecta para Christian Nodal y Ángela Aguilar.“Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él”.

¿Qué es el “vestido de la venganza”?

El “vestido de la venganza” es un término que cobró fama en 1994, cuando la princesa Diana apareció en público usando un atrevido vestido negro. La prenda llamó la atención por su elegancia, pero también porque fue usado por la princesa el mismo día en el que el príncipe Carlos aceptó públicamente su infidelidad. Desde entonces se ha popularizado el término “vestido de la venganza”.

¿Cazzu reinventó el “vestido de la venganza”?

De acuerdo con diversos usuarios, Cazzu reinventó el icónico concepto del “vestido de la venganza”, dejando con un buen sabor de boca a sus miles de seguidores.

En su presentación deslumbró a propios y extraños con impresionantes atuendos; sin embargo, llamó la atención uno de cuero ajustado, el cual fue calificado como el “vestido de la venganza”.