¿Qué le pasa a tu router si no lo apagas? ¡Descúbrelo aquí!

De acuerdo con portales especializados en tecnología digital, lo recomendable es apagar tu router temporalmente de vez en cuando. Si bien, acostumbramos a dejarlo encendido porque estos aparatos están diseñados para permanecer así mucho tiempo, lo cierto es que no apagarlo podría traer consecuencias directas sobre su funcionamiento sin importar que este sea nuevo o antiguo. Pero, ¿en realidad qué le pasa a tu router si no lo apagas?

Según la información, lo que le pasa a tu router pueden ser desde saturaciones y problemas de conexión hasta quedar vulnerable a ataques cibernéticos. Sea como sea, es necesario que lo apagues y reinicies de la forma correcta, es decir, pasados de 20 a 30 segundos.

¿Cuáles son las consecuencias de no apagar tu router?

El equipo se satura

En primer lugar, lo que le pasa a tu router si no lo apagas es que el equipo recibe muchas solicitudes y no puede con todas. Por lo tanto, más tarde tendrá dificultades para conectar un dispositivo. Esto sucede porque cada vez son más los aparatos en casa que requieren de una conexión a internet, así que, cuando reinicias el router, la saturación puede corregirse.

Surgen errores de funcionamiento

Así mismo, algunos errores en el firmware o durante el proceso de conexión es algo que le pasa a tu router si no lo apagas. Dicho de otro modo, la velocidad de navegación disminuye, el Wi-Fi no funciona debidamente o presenta limitaciones para poder conectar otros aparatos.

Queda vulnerable a ataques

Desafortunadamente, algo más que le pasa a tu router si no lo apagas es el incremento de los riesgos a sufrir ataques cibernéticos. Por ejemplo, hace unos años el propio Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) recomendaba reiniciar el router para prevenir una amenaza llamada VPNFilter que convertía los routers en bots con la finalidad de que los delincuentes los controlen más tarde. Pero así como este modus operandi, hay más que comprometen la seguridad de tu equipo si no la apagas o reinicias.

No se actualiza

Aunque este problema no sucede en todos los modelos de routers, si tu intención es que todas las actualizaciones se apliquen a tu equipo, lo mejor es apagarlo y reiniciarlo. En este sentido, funciona como una computadora: mientras no apagues el aparato, los cambios no se aplican.

