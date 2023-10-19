¿Cuál es la función de tu router que protegerá tu Wi-Fi?

Ante el riesgo de algún hacker o intruso robe tus datos o utilice tu señal de internet sin consentimiento, es importante proteger la seguridad de tu router y la señal de tu Wi-Fi. La buena noticia es que existe la función PMF para este propósito.

En este sentido, PMF obedece a las siglas de Protected Management Frames y es una característica presente en varios routers que se encarga, por ejemplo, de proteger las tramas de gestión que son enviadas entre un dispositivo móvil y el router cuando está conectado a la red de Wi-Fi.

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De este modo, la función PMF que puede activarse o venir en el router debido al cifrado WPA3, te sirve para evitar ataques DoS y de fuerza bruta en la red de Wi-Fi de tu casa. En general, logra cifrar la información del tráfico de gestión.

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¿Cómo activar la función del router que protege la red de Wi-Fi?

El proceso para activar la función PMF depende del modelo de router que tengas en casa. Sin embargo, tomaremos de ejemplo un par de marcas que ya traen el PMF incluido para describir en qué consiste dicha función que protegerá la señal de tu Wi-Fi.

En caso de tener un router marca Movistar o considerar comprar uno, considera seguir estos pasos para activar la función PMF:



Entra en configuración, luego a la conexión Wi-Fi y finalmente al apartado de Ajustes avanzados (Advanced en inglés).

Selecciona la pestaña de PMF y después la de Desactivado (Disabled) donde podrás elegir entre Enabled, Disabled y Optional. Sin embargo, para proteger tu Wi-Fi de posibles ataques, la más recomendada es la de Optional, ya que se habilitará en los dispositivos que sean compatibles y no desconectará los que no la soportan.

Ahora bien, la función que protegerá la señal de Wi-Fi igual está disponible en routers de la marca FRITZ!, entonces si consideras adquirir uno o ya lo tienes en casa, los pasos para activar la función PMF son los siguientes:



Entra en Configuración y busca el apartado de Wi-Fi, después accede al de Seguridad.

Selecciona la opción de Otros ajustes de seguridad y habilita la pestaña que cita Activar la compatibilidad para inicios de sesión seguros desde dispositivos inalámbricos (PMF).

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