¿Qué opina Ángela Aguilar sobre los supuestos coqueteos de Nodal a una influencer?

En las últimas horas un rumor en redes ha “confirmado” un supuesto acercamiento de Christian Nodal a una influencer. Se dice, además, que el cantante de música regional le habría coqueteado a la susodicha, lo cual encendería un nuevo conflicto con su esposa Ángela Aguilar. Ahora bien, ¿qué piensa la integrante de la Dinastía Aguilar sobre todo esto?

Fue durante este fin de semana que Christian Nodal se presentó en la Ciudad de México para deleitar a sus miles de seguidores a través de un concierto. Mientras esto sucedía con “El Forajido”, Ángela Aguilar se encontraba sumamente activa en redes sociales, por lo que pudo haber sido en este momento cuando vio el rumor del supuesto acercamiento entre Christian y Alexia García.

Esto dijo Ángela Aguilar sobre el supuesto coqueteo de Nodal a una influencer

Un video en redes muestra a Christian Nodal junto a la influencer Alexia García, con quien recientemente colaboró para un video de TikTok. Los comentarios en dicha publicación señalan que la interacción entre ambos tuvo una dosis de coqueteo, por lo que, de inmediato, el video llegó a manos de Ángela Aguilar, esto considerando que su matrimonio con Nodal no lleva ni un año de llevarse a cabo.

Lo anterior podría hacer pensar que Ángela explotaría en rabia al ver esto; sin embargo, lejos de ello decidió mandar un mensaje en forma de indirecta para sus haters. Fue así que, aprovechando su popularidad en redes, compartió un versículo de la biblia que dice lo siguiente: “Responde como Jesús, no como el mundo. Lucas 6:27-28: Pero a usted que me escuchan les digo: Amén, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan”.

¿En qué escenario Nodal tendría que darle el divorcio a Aguilar?

Usuarios en redes revivieron las supuestas condiciones que Pepe Aguilar les habría impuesto tanto a su hija como a su yerno para aceptar su matrimonio. De estas, la que más sobresale incluye un apartado de fidelidad de parte de Christian Nodal, por lo que, si este le es infiel a Ángela, tendrá que darle el divorcio inmediato, así como una compensación económica importante.