Uno de los mitos que tenemos en México se relaciona con un alimento y cita más o menos que: “Si comes sandía de noche, te sentirás mal”. Incluso, habrá personas que prefieren cenar un platillo mucho más pesado en vez de una rebanada de sandía. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Qué le pasa a tu cuerpo si comes sandía en las noches realmente? En los siguientes párrafos daremos respuesta.

Caracterizado por un color rojizo y semillas negras, este fruto puede ser ingerido en pedazos o en agua fresca. Además, contiene antioxidantes, vitaminas A y C y más nutrientes que son beneficiosos para el organismo. No obstante, la sandía en las noches no escapa de su mala fama.

RECETA: Diviértete este día preparando crujientes Espirales de papa

Te puede interesar: 5 beneficios de comer melón

Esto le pasa a tu cuerpo si comes sandía en las noches

Aunque no hay una evidencia específica de que si comes sandía en las noches te hace daño, según la opinión popular, la fruta puede producir malestares de indigestión. De manera semejante, Cleveland Clinic advierte que no es recomendable comer justo antes de dormir, ya que durante ese periodo de sueño el organismo no digiere de la misma manera que cuando está activo.

De acuerdo con Alexis Supan, nutrióloga de la citada clínica, si comes sandía en las noches o “cuando comes tarde por la noche, vas en contra del ritmo circadiano de tu cuerpo”. En este sentido, “lo mejor son las verduras al vapor o crudas”, en caso de tener mucha hambre en ese horario.

Entonces, si comes sandía en las noches o antes de dormir, tu sistema digestivo no se ve afectado. Sin embargo, tal vez sea digerida de una manera diferente.

¿A qué personas les hace daño comer sandía?

Al ser una fruta, la sandía puede ser consumida en cualquier momento del día, pero en algunas personas con enfermedades específicas tal vez no sea la mejor opción. Por ejemplo, aquellos que padecen diabetes tipo II, ya que la sandía es un alimento con alto índice glucémico y podría aumentar los niveles de azúcar en la sangre, los cuales también se asocian con problemas cardiovasculares.

Te puede interesar: ¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso?