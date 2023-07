Hay momentos en los que se torna inevitable querer saciar nuestra sed y con ello recurrimos a distintas opciones. Ahora bien, dado este caso vamos a explicarte qué le pasa a tu cuerpo si tomas mucho refresco.

Comencemos explicando que las bebidas azucaradas, las mismas que son líquidos edulcorados con azúcares añadidos de distintas formas, como azúcar moreno, edulcorante de maíz, jarabe, fructosa, miel, sacarosa; entre estas, se encuentran las gaseosas o refrescos, las energéticas o las aguas endulzadas. Por eso, te hablaremos de los efectos que tiene el consumo de estas.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomas mucho refresco?

Especialistas afirman que, el consumo frecuente de bebidas azucaradas está relacionado con obesidad, diabetes tipo 2, cardiopatías, enfermedades renales, enfermedad hepática no alcohólica, caries dental, y gota (un tipo de artritis).

Y esto no es todo, pues los conocedores en la materia afirman que el consumo de todo tipo de bebidas azucaradas está asociado con comportamientos no saludables, como fumar, no dormir lo suficiente, no practicar ejercicio o comer comida rápida con frecuencia.

Continuando con la cadena de efectos negativos, todo esto conlleva a un mayor riesgo de muerte, debido a los malos hábitos a los que se ha acostumbrado el cuerpo, pueden causar enfermedades y problemas a la salud.

Finalmente, se reveló que los especialistas hicieron estudios, donde determinaron que el consumo de dos o más vasos de refrescos endulzados artificialmente, por día se asocia a muertes por enfermedades circulatorias.

Mientras que, el consumo de uno o más vasos de refrescos endulzados con azúcar diarios, se vincula con muertes por enfermedades digestivas. En definitiva, es evidente que estos productos en un consumo alto, no traen beneficios y lo mejor es tener cuidado con un uso constante.