¿Qué pasa si gastas más dinero de lo que declaras ante el SAT?

Registrar más gastos que ingresos en la declaración anual del SAT, es uno de los errores más comunes que un contribuyente puede cometer durante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando se presenta esta situación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo considera como una discrepancia fiscal. Lo que podría provocar que el individuo tenga que pagar los impuestos correspondientes de la diferencia.

Por otro lado, el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) señala que, el SAT tiene la facultad para revisar si una persona física tiene más erogaciones (gastos) que ingresos durante un ejercicio, lo que, como mencione anteriormente, se conoce como discrepancia fiscal y puede causarle problemas al contribuyente ante la posibilidad de que tenga ingresos no registrados.

Así pues, luego de detectar alguna irregularidad, el fisco avisará al contribuyente del monto al que corresponde la discrepancia. Después de estar bajo aviso, el sujeto tendrá hasta 20 días para presentar pruebas y explicar por escrito el origen de los ingresos que competen a dicha discrepancia.

En caso de que la autoridad fiscal apruebe las explicaciones y argumentos del contribuyente, entonces aplicará la tarifa de ISR por el monto de los ingresos omitidos y no declarados, aparte de una multa, según sea la situación. No obstante, el SAT no sólo te puede sancionar económicamente, pues hay casos en los cuales la institución puede acusar a la persona de defraudación fiscal, un delito que va de los 3 meses a los 9 años de cárcel.

Por último, ten en cuenta que el SAT se encuentra facultado para vigilar tus gastos; desde compras, depósitos bancarios, inversiones e historial de tarjetas de crédito. Y ante cualquier sospecha, el fisco puede comenzar un proceso de auditoría y pedir información a tu banco.