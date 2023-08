Uno de los ingredientes más utilizados para la higiene del hogar es el vinagre blanco. Y es que, su poder es tan efectivo que puede arrancar cualquier tipo de suciedad en solo minutos, de modo que puede servir para limpiar y desinfectar la cocina.

Tal cual señalan algunos portales especializados, el vinagre blanco es capaz de eliminar agentes patógenos y bacterias. A pesar de que es usado para limpiar los espacios de la casa, algunos todavía desconocen sus grandes beneficios.

Las proporciones ideales del cuerpo en La Cápsula del Conocimiento.

Te puede interesar: Así debes limpiar tus sacos sin ir a tintoreria

Esto pasa si limpias tu cocina con vinagre blanco

En este sentido, cuando limpias con vinagre blanco no daña las superficies porque tiene un efecto muy suave, incluso no perjudica las telas. Si bien, es noble con las superficies, no quiere decir que no sea potente al momento de matar bacterias.

Como decíamos antes, el vinagre blanco también es un gran desinfectante natural; ya que, el ácido acético que lo compone puede aniquilar eficazmente las microbacterias y deshacerse de manchas de diferentes orígenes de suciedad.

Limpiar con vinagre blanco espacios de la casa como la cocina es una gran idea porque elimina el cochambre y corta la grasa de las superficies. Por último, el uso de este producto natural normalmente derivado de la caña de azúcar, maíz, remolacha o melaza es económico y fácil de encontrar en cualquier tienda o supermercado.

Te puede interesar: Esta es la razón por la que debes colocar vinagre en la taza del baño todas las noches.