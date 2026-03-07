Los colores y diseños en uñas que debes EVITAR si quieres lucir en tendencia esta primavera 2026
Estos son los diseños de uñas que debes de evitar si quieres lucir en tendencia durante esta primavera 2026.
Esta primavera 2026 ya ha comenzado a estar marcado por las tendencias, sobre todo para la moda, donde el diseño de uñas ya está dando mucho de qué hablar, donde si bien, debes de sentirte libre de lucir las uñas como más cómoda te hagan sentir, sí habrá algunos modelos que deberías de evitar según expertas.
Una de las claves para lucir acorde a esta temporada entrante es la simplicidad, donde de acuerdo con las tendencias, estarán predominando los tonos neutros y la estética “clean girl”, haciendo de lado los modelos “recargados” o contrastes sólidos, por lo que te dejaremos una lista de los diseños que debes de evitar.
¿Qué diseños de uñas NO son recomendables usar para esta primavera 2026?
- Rosa Fucsia: Aunque el estilo de Barbie había sido tendencia, para esta temporada este rosa brillante ya no luce muy a la moda y a decir verdad podría verse un poco disonante con la paleta de colores de pantone de este 2026.
- Tonos Neón: Aunque para este año ciertas tendencias los han enmarcado, la primavera 2026 se ha inclinado por tonos suaves e incluso tierra, justamente lo opuesto a estos colores tan vibrantes.
- Metálicos: Sí, puede ser que el plateado sea tendencia o que lo perlado destaque este año, pero de acuerdo con expertas, los tonos metálicos toscos o acabados muy recargados no lucirán muy sutiles durante esta temporada.
- Chunky glitters: Volviendo a los tonos, los que sean intensos o gruesos no irán muy a la moda esta primavera, pues esta vez la tendencia se ha marcado por glitter fino, sutil y acabados milky.
- Colores muy oscuros: ¿Te has dado cuenta de que casi no hay diseños totalmente negros? Quitar foco a este tipo de colores ha sido una de las tendencias durante lo que va de 2026, por lo que para los próximos meses se espera lo mismo.
Es importante que consideres que estas únicamente son recomendaciones, lejos de lo que lo gustos personales puedan llegar a ser y si buscas apegarte un poco a las tendencias.