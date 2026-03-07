Exatlón México: Así fue la relación entre Paulette Gallardo “Toro Miura” y Gloria Murillo ¿Ya se separaron?

El programa de Exatlón México ha reunido a grandes participantes que son atletas de alto rendimiento y que son los mejores de la nación, algunos de ellos logran encontrar el amor en las playas del reality deportivo, pero no todas las parejas perduran; es por ello que aquí te diremos lo que se sabe sobre si Paulette Gallardo y Gloria Murillo siguen juntas y desde cuándo habrían iniciado su relación estas dos leyendas escarlatas.

Paulette Gallardo y Gloria Murillo ya no son pareja

Hace unos días algunos fanáticos de Exatlón México se dieron cuenta de algo, y es que Gloria Murillo había borrado todas las fotos con Paulette Gallardo, y si nos metemos al perfil de Instagram de Sangre Brava, tampoco ya no tiene fotos con la Lara Croft Mexicana, a quien conoció en el reality deportivo.

¿Desde cuándo iniciaron su relación?

Paulette Gallardo y Gloria Murillo se conocieron en la séptima temporada de Exatlón México, las dos leyendas escarlatas hicieron formal su relación luego de concluir la edición 7 del reality deportivo donde Pato Araujo y Mati Álvarez se coronaron como campeones de la marca.

Tras concluir la séptima temporada, ambas participantes vivieron una relación bastante bonita, se fueron a vivir juntas, hacían ejercicio e incluso mucho se dijo sobre una posible boda, sin embargo, nunca se confirmó nada. En redes sociales compartían fotos y videos donde se veían felices, incluso la Lara Croft Mexicana apoyaba a su novia, pero ahora no se sabe si siguen juntas.

Sin embargo, antes de que la Lara Croft Mexicana iniciara una historia de amor con Sangre Brava, la leyenda Roja se habría casado con un hombre, donde incluso grandes personalidades de la marca asistieron y nombres como: Casandra Ascencio, Heliud Pulido, Pamela Verdirame, Doris del Moral entre otros, fueron vistos en dicha celebración; esta fiesta se llevó a cabo en el 2022, un año antes de que la leyenda conociera a Toro Miura.

