Esto pasa si no firmas el plástico de tu tarjeta de crédito o débito

Puede ser realmente desgastante todo lo conlleva la vida financiera y las responsabilidades. Pero siempre es mejor contar con conocimientos y capacidades suficientes para llevarla con orden. Por eso, te diremos la importancia de firmar el plástico de tu tarjeta de crédito o débito.

Es importante tener prevención con el uso de estos elementos, puesto que un mal movimiento de estas puede desembocar en una gran deuda, de la cual sería bastante difícil salir sin verte ampliamente afectado. Y no, es que se trate de tenerle miedo a las tarjetas, sino de darles el uso correcto.

¿Qué pasa si no firmas el plástico de tu tarjeta de crédito o débito?

Anteriormente, la firma constituía un método de seguridad, ya que al ser la misma de tu credencial de elector bastaba con que enseñaras esta última a la par de tu tarjeta de crédito para corroborar que las firmas fueran las mismas. Por ende, era útil para comprobar que realmente fueras tú quien estaba realizando la compra.

Pero eso es parte del pasado, pues en la actualidad estás protegiendo tu tarjeta con un Número de Identificación Personal o mejor conocido como NIP.

Por tanto, ya no son necesarias las firmas en tu tarjeta, pues todo se ha actualizado. Ahora, es más fácil poder pagar al ingresar tu tarjeta con el NIP; aunque hay excepciones, ya que, hay algunos lugares donde, por mera precaución, siguen solicitando tu credencial de elector.

Así que no tienes que preocuparte, pues no pasa nada con que tu tarjeta no tenga tu firma, porque sin tu NIP no pueden acceder a ella.