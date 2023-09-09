Esto pasa si le pones bicarbonato al inodoro

No es la primera vez que el bicarbonato de sodio es mencionado como un ingrediente para la limpieza del hogar y otros objetos que puedes encontrar en el mismo. Pero, ¿qué pasa si le pones bicarbonato al inodoro? La plataforma creada en China, TikTok, tiene la respuesta en uno de sus tantos videoclips con soluciones caseras.

El cuarto de baño es uno de los espacios de la casa que más atención hay que poner, ya que ahí es donde se encuentra el inodoro, algo que si no se higieniza adecuadamente termina por ser foco de cultivo de muchas bacterias y gérmenes que ponen en riesgo nuestra salud. Así mismo, los olores pueden llegar a corroerlo y deteriorarlo, es decir, darle una apariencia más sucia.

El principal beneficio si le pones bicarbonato al inodoro es que logra eliminar el sarro y las manchas amarillas que tienden a formarse por malas rutinas de higiene realizadas anteriormente. Sin embargo, en este método para limpiar el inodoro, el bicarbonato no actúa solo.

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¿Cómo es el método de limpieza donde le pones bicarbonato al inodoro?

De acuerdo con el método compartido por la usuaria de TikTok, Veral, en el que le pones bicarbonato al inodoro, también requieres de agua oxigenada y un poco de jugo de limón. En general, los materiales que recomienda son: 200 gramos de bicarbonato, 100 mm de agua oxigenada y limón. Así mismo, un cepillo para tallar y unos guantes de hule.

Vierte las porciones de bicarbonato, agua oxigenada y limón dentro del inodoro. Espera a que la mezcla de líquidos repose de 30 a 40 minutos. Colócate los guantes y comienza a tallar con el cepillo los extremos del inodoro, es decir, puntos en los que veas la presencia de sarro. Repite varias veces por semana este método donde le pones bicarbonato al inodoro. La idea es que la taza de baño tenga una apariencia limpia otra vez.

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