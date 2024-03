¿Pueden salir más? Esto pasa si me arranco una cana

¿Alguna vez has escuchado el mito de que arrancarse una cana provoca que salgan siete más? En el mundo de la belleza y el cuidado capilar, hay muchas leyendas que circulan sobre cómo tratar este problema. Uno de los más comunes es la creencia de que arrancarse una sola cana puede provocar que salgan muchas más en su lugar. En este artículo, voy a desentrañar si esta afirmación es verdadera o se trata de una simple creencia.

¿Por qué se producen las canas?

Las canas son cabellos que han perdido su pigmentación natural, lo que les da ese color gris o blanco característico. Esto suele ocurrir a medida que envejecemos ya que nuestros folículos pilosos van produciendo menos melanina, la sustancia que le da color al cabello. Otros factores como el estrés, la genética o una mala alimentación pueden influir en la aparición de canas prematuras.

¿Es verdad que al arrancar una cana salen más?

Seguro que has escuchado el mito de que si te arrancas una cana, saldrán más en su lugar. Pues déjame decirte que no hay evidencia científica que confirme este hecho. Es decir que, al arrancar una cana, lo único que estás haciendo es sacar un cabello que ya ha perdido su pigmentación. No es que al arrancarlo vayan a salir más canas, simplemente es un cabello que ya estaba en ese proceso de envejecimiento.

Si sueles arrancarte las canas como una forma natural de tratar con ellas, te aconsejo que dejes de hacerlo, ya que realizar esta acción sí que puede causar daños reales a la salud del cabello haciendo que, al regenerarse, este se torne más grueso y el cuero cabelludo se irrite a causa de los tirones.

De este modo, si bien arrancarse las canas no influye en que parezcan más, si puede maltratar nuestra melena. Así que para que dejes atrás este terrible hábito, a continuación te doy algunos consejos para tratar las canas de forma natural.

¿Cómo cuidar el pelo canoso de forma natural?

Si estás buscando formas naturales de tratar las canas, aquí te dejo algunos consejos que pueden ayudarte. Por ejemplo, puedes probar con aplicar aceite de coco en tu cabello, ya que este tiene propiedades que pueden ayudar a fortalecerlo y darle brillo. También puedes incorporar alimentos ricos en antioxidantes a tu dieta, como las frutas y verduras de colores vivos.

Otra opción es utilizar infusiones de plantas como la salvia o el romero, que se dice que pueden ayudar a oscurecer el cabello de forma natural. Y, por supuesto, no olvides mantener tu cabello bien hidratado y evitar el uso excesivo de herramientas de calor, que pueden dañar tu melena y propiciar la aparición de más canas.

En resumen, arrancarte una cana no hará que salgan más en su lugar y si quieres tratar tu cabello blanco de forma natural, puedes probar algunos de los consejos que te he dado. Recuerda que las canas son parte natural del proceso de envejecimiento y que lo más importante es aceptarlas con naturalidad y orgullo.

