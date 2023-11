¿Qué pasa si no abres tu cuenta de Gmail vinculada a tu WhatsApp?

En la era digital en la que vivimos, la comunicación instantánea se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Y uno de los principales protagonistas de esta revolución es WhatsApp. Pero, ¿qué sucede si no abres tu cuenta de Gmail vinculada a tu WhatsApp antes de diciembre? En este artículo, te explicaré las consecuencias de no tomar acción antes de la fecha límite. Descubre por qué es crucial mantener tu cuenta de Gmail activa y cómo esto puede afectar tu experiencia en WhatsApp. No te pierdas esta importante información que podría cambiar la forma en que te comunicas.

Para empezar, a través de WhatsApp Messenger se comparte habitualmente información de gran importancia, ya que muchos utilizan esta plataforma de mensajería instantánea no solo para conversar, sino también como un bloc de notas personal donde apuntan correos electrónicos, contraseñas, números de tarjetas bancarias y otros datos que desean conservar.

Y para proteger la información importante, en WhatsApp tienes la opción de crear una copia de seguridad de tus mensajes y archivos multimedia, los cuales se almacenan encriptados en la nube a través de Google Drive, siempre y cuando hayas agregado previamente tu cuenta de correo de Gmail en la aplicación desarrollada por Meta. Hacerlo te permite restaurar los datos de tu cuenta en otro dispositivo móvil.

Sin embargo, si has añadido una cuenta de Google (Gmail) en WhatsApp y no recuerdas la contraseña o simplemente no has iniciado sesión en ella durante mucho tiempo, ¿cuáles son las consecuencias y por qué debes iniciar sesión antes de diciembre? A continuación, te brindo todos los detalles al respecto.

¿Qué sucederá si no abro mi cuenta de Gmail vinculada a mi WhatsApp?

Como sabrás, las cuentas de Google están interconectadas con sus diferentes servicios, lo que significa que Gmail, Drive, Photos, etc., utilizan la misma dirección de correo electrónico. Google ha anunciado que eliminará algunas cuentas de Gmail a partir del 1 de diciembre. Básicamente, se borrarán las cuentas que lleven dos años sin actividad. Así que si no abres tu cuenta de Gmail vinculada a WhatsApp, lo que sucederá será lo siguiente.

Aunque es cierto que al crear copias de seguridad en WhatsApp estás utilizando Gmail, la compañía Google ha dejado claro que eliminará tu cuenta si no has iniciado sesión en ella durante dos años. Por lo tanto, en caso de no abrir tu cuenta de Google podrías perder tu copia de seguridad de la aplicación de mensajería.