¿Qué te pasa si te pica una chinche? ¡Toma precauciones!

Puede que no te robe mucha sangre, pero si te pica una chinche no solo tendrías que lidiar con las ronchas. Y es que, si no se detecta a tiempo un parásito que transmiten, podría ser fatal.

