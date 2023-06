¿Qué pasará con aquellos que compraron muchos boletos para Taylor Swift en CDMX?

La venta de boletos para los conciertos de Taylor Swift fue todo un éxito, pues se agotaron todas las localidades para sus cuatro fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México; sin embargo, los fanáticos de la cantante quedaron con un mal sabor de boca, ya que muchos no pudieron adquirir boletos gracias a la extraña y poco clara dinámica de la empresa que vende y distribuye los tickets.

Debido a lo anterior, los swifties aseguraron que la mayoría de boletos quedaron en manos de los revendedores, lo cual habría provocado que la empresa que está a cargo de la venta y distribución de los boletos tomara medidas extremas para aquellos que compraron una gran cantidad de entradas.

¿Qué pasará con aquellos que compraron muchos boletos? En redes sociales ha comenzado a circular un comunicado que aparentemente están recibiendo aquellas personas que compraron una gran cantidad de boletos para los conciertos que Taylor Swift dará por primera vez en la Ciudad de México.

Ticketmaster habría tomado medidas sobre el número de boletos que venderán por persona, al menos eso es lo que dice el comunicado que circula en redes sociales, por ello, el resto de boletos serían cancelados y no tendrían validez el día del evento, así que tampoco podrían revenderlos, pues no se les dará acceso al evento. Cabe mencionar que esto es lo que menciona el comunicado que circula en redes ya que la empresa no se ha pronunciado como tal en sus redes sociales.

¿Cuántos boletos se pueden comprar por persona?

De acuerdo con el comunicado que circula en redes sociales, el número de boletos que puede adquirir un fanático de Taylor Swift no puede rebasar los cuatro tickets. Así que aquellas personas que adquirieron más de cuatro boletos para ver a la intérprete de “Karma”, “Shake it off” y “Anti-hero”, entre otras, en el Foro Sol los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, deberán tener en cuenta que sus demás boletos serán cancelados y estarán disponibles para quienes no pudieron comprar ninguno.

Ticketmaster ha comenzado a cancelar boletos a usuarios que excedieron el límite de compra para "The Eras Tour" de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México. pic.twitter.com/k4O35K3Yno — Indie 505 (@Indie5051) June 21, 2023

¿Cuánto cuestan los boletos en reventa?

Los precios oficiales para ver a Taylor Swift en el Foro Sol iban desde los 650 hasta los 10 mil 450 pesos; sin embargo, en sitios de reventa los precios superan por mucho su valor original. En algunos sitios los boletos llegan a costar hasta 111 mil 892 pesos, mientras que en otros alcanzan los 57 mil pesos.