ÚLTIMA HORA: Submarino Titán implosionó cerca de donde están los restos del Titanic.

Después de que el submarino Titán se extraviara el pasado domingo 18 de junio mientras realizaba una expedición hacia los restos del Titanic, la Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó que los restos hallados la mañana de este jueves 22 de junio pertenecen al sumergible propiedad de OceanGate Expeditions, por lo que se deduce que el submarino implosionó.

¿Quiénes murieron por la implosión del Titan? Luego de que fueran examinados los restos hallados en la zona de búsqueda del submarino Titán, OceanGate dijo a través de un comunicado que los pasajeros del sumergible murieron.

Te puede interesar: Esto es lo que no sabías de Titán, el submarino que desapareció en una expedición.

“Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un marcado espíritu de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían”, añade.

“Este es un momento extremadamente triste para nuestros dedicados empleados, que están agotados y profundamente afligidos por esta pérdida. Toda la familia OceanGate está profundamente agradecida a los innumerables hombres y mujeres de múltiples organizaciones de la comunidad internacional que agilizaron amplios recursos y han trabajado tan duramente en esta misión”.

También te puede interesar: Titanic: ¿Quiénes son las personas que desaparecieron en el submarino turístico?

¿Se podrán recuperar los restos del Titan?

Horas antes, la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que encontraron escombros cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic y donde se estaban llevando a cabo las labores de búsqueda para ubicar el sumergible desaparecido.

“Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de la presión de la cámara” del Titán, cuya comunicación se perdió el domingo dos horas después de haber iniciado la inmersión con cinco personas a bordo.

De acuerdo con el experto submarino Paul Hanken, se encontraron “cinco piezas principales”, que reconocieron como restos del Titán. Lo primero que se encontró fue “el cono de la nariz” que estaba fura de la sala de presión.

Te puede interesar: Desaparece submarino que transportaba turistas a ver los restos del Titanic.

“Encontramos la campana de la parte delantera de la sala de presión y este fue el primer indicio que hubo un evento catastrófico poco después”. Se detalló que los restos se localizaban en la profundidad del mar, a 500 metros de la proa del Titanic.

¿Qué pasó con el sumergible Titan?

De acuerdo con los funcionarios de la institución estadounidense la causa de la tragedia fue por una implosión catastrófica, la cual se había planteado como una hipótesis por especialistas y gobiernos tras la pérdida del paradero del sumergible. John Mauger de la Guardia Costera dijo que es muy pronto para saber cuándo se produjo la implosión del submarino.