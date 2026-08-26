Encontrar cucarachas en una casa limpia puede ser desconcertante, pero su presencia no significa necesariamente que exista suciedad o falta de higiene. Estos insectos pueden entrar en busca de agua, alimento o refugio y esconderse en lugares que normalmente pasan desapercibidos, desde grietas y tuberías hasta electrodomésticos y cajas de cartón.

¿Por qué aparecen cucarachas aunque todo esté limpio?

Que no haya restos de comida a la vista no significa que el lugar no pueda ofrecerles las condiciones que necesitan para sobrevivir. Una pequeña fuente de humedad, una fuga o incluso unas migajas difíciles de detectar pueden ser suficientes para atraerlas.



Pueden estar entrando desde otros lugares. Las cucarachas pueden desplazarse desde el exterior, coladeras, tuberías, grietas o incluso viviendas cercanas. De acuerdo con un artículo de National Pesticide Information Center, esto es especialmente importante en edificios o casas conectadas por instalaciones compartidas, donde el origen de la infestación puede encontrarse fuera de la habitación donde aparece el insecto.

Encontrar cucarachas aunque la casa esté limpia: qué significa y la importancia de saber cómo encontrar el verdadero problema|Canva También pueden llegar escondidas. Otra posibilidad es que hayan entrado accidentalmente dentro de cajas de cartón, bolsas, paquetes, muebles o electrodomésticos. Por eso, encontrar una cucaracha poco después de introducir algún objeto nuevo en casa puede ser una pista que conviene tener en cuenta.

No basta con matar la cucaracha que encontraste

Ver una cucaracha y eliminarla puede dar tranquilidad momentánea, pero no necesariamente soluciona el problema. Si existen otras escondidas, seguirán teniendo acceso a agua, alimento o refugio. Por eso es importante observar dónde aparecen, a qué hora suelen salir y si existen señales como excrementos pequeños, mudas, cápsulas de huevos o un olor desagradable y persistente. Estas pistas pueden ayudar a determinar si se trata de una aparición aislada o de una infestación.

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