Experto en oratoria explica por qué hay personas que silban mucho: “Para el estrés...”

Silbar mientras se camina puede parecer una simple costumbre o incluso un gesto automático, pero detrás de este comportamiento podría existir una respuesta relacionada con la manera en que algunas personas enfrentan momentos de tensión. El experto en oratoria Franco Pisso explica que el silbido puede funcionar como una especie de apaciguador frente al estrés y ayudar a generar una sensación de acompañamiento.

¿Por qué Franco Pisso menciona que algunas personas silban cuando están solas o nerviosas?

De acuerdo con Franco Pisso, quien también es creador de contenido, escuchar el propio silbido puede producir una sensación psicológica de compañía. Al generar un sonido constante que proviene de uno mismo, la persona puede sentirse menos sola o vulnerable, especialmente cuando se encuentra en un lugar desconocido, incómodo o que le provoca cierta tensión. Este comportamiento incluso puede aparecer de manera inconsciente, sin que quien silba se dé cuenta de que lo está haciendo como una forma de sentirse más tranquilo.



El curioso ejemplo de las películas. Una situación similar se ha convertido en un recurso habitual en películas y dibujos animados. Es común ver a un personaje caminando por un cementerio, un callejón oscuro o algún sitio que le provoca miedo mientras silba exageradamente. Aunque se trata de una representación humorística, el ejemplo ayuda a entender la idea: el personaje utiliza su propia voz o sonido para crear una sensación de compañía y darse valor ante una situación que percibe como amenazante.



Una situación similar se ha convertido en un recurso habitual en películas y dibujos animados. Es común ver a un personaje caminando por un cementerio, un callejón oscuro o algún sitio que le provoca miedo mientras silba exageradamente. Aunque se trata de una representación humorística, el ejemplo ayuda a entender la idea: el personaje utiliza su propia voz o sonido para crear una sensación de compañía y darse valor ante una situación que percibe como amenazante. El contexto también importa. Pisso señala que el silbido, al igual que otros gestos de comunicación no verbal, no debe interpretarse de manera aislada. Para comprender qué expresa realmente una persona es necesario observar el contexto, la combinación y la congruencia con el resto de sus movimientos y expresiones corporales. Por eso, alguien que silba constantemente no necesariamente está nervioso o estresado. Puede tratarse simplemente de un hábito, una forma de entretenerse o una conducta asociada con su estado de ánimo. La clave está en observar qué ocurre alrededor del comportamiento y cómo se relaciona con las demás señales que transmite la persona.

Pisso señala que el silbido, al igual que otros gestos de comunicación no verbal, no debe interpretarse de manera aislada. Para comprender qué expresa realmente una persona es necesario observar el contexto, la combinación y la congruencia con el resto de sus movimientos y expresiones corporales. Por eso, alguien que silba constantemente no necesariamente está nervioso o estresado. Puede tratarse simplemente de un hábito, una forma de entretenerse o una conducta asociada con su estado de ánimo. La clave está en observar qué ocurre alrededor del comportamiento y cómo se relaciona con las demás señales que transmite la persona. Silbar como apoyo en la rehabilitación. El silbido también podría tener una función dentro de algunos procesos de recuperación médica. La doctora Alicia Castillo señala en un artículo de la UNAM Global que se han desarrollado iniciativas dirigidas a pacientes que atravesaron un accidente cerebrovascular y posteriormente presentaron dificultades para comunicarse o alteraciones en sus capacidades motoras.

¿Qué efectos tiene el silbido en el cerebro?

Silbar puede involucrar distintas áreas cerebrales relacionadas con la comunicación. Una de sus particularidades es que puede poner en funcionamiento los dos hemisferios del cerebro, dependiendo de la manera en que se utilice:



Hemisferio derecho: interviene en la percepción del tono y las características musicales del silbido.

interviene en la percepción del tono y las características musicales del silbido. Hemisferio izquierdo: participa cuando el silbido transmite información específica y tiene un significado determinado.

Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de La Laguna y publicada en la revista Nature encontró que las zonas del hemisferio izquierdo asociadas con el procesamiento del lenguaje pueden intervenir en la comunicación sin importar si el mensaje llega mediante palabras, silbidos o gestos.