Los suplementos son productos que aportan nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, etc. Su uso se sugiere generalmente para quienes presentan deficiencias nutricionales o necesitan un refuerzo para cuidar su salud. En esta ocasión, me enfocaré en qué personas no deberían tomar suplementos de magnesio y las razones detrás de esta recomendación. Continua leyendo para conocer quiénes pueden verse perjudicados por su ingesta inadecuada y así puedas tomar decisiones informadas sobre tu bienestar.

¿Qué es y para qué sirve el magnesio?

El magnesio es un nutriente esencial que desempeña un papel crucial en múltiples procesos del cuerpo, ya que regula funciones vitales como la actividad muscular y del sistema nervioso, así como los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial. Además, este mineral es fundamental para la formación de proteínas, masa ósea y ADN, según un informe de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Por otro lado, la Universidad de Granada (España) destaca que una deficiencia de magnesio está vinculada a diversas alteraciones neurológicas, cardiovasculares, renales, gastrointestinales y musculares. Sus expertos señalan que la ingesta actual de este nutriente se encuentra un 30% por debajo de lo recomendado, y que los malos hábitos alimenticios agravan esta situación, lo que puede resultar en serios problemas de salud. Esta es una de las razones principales por las que los médicos aconsejan a sus pacientes considerar el uso de suplementos.

¿Qué personas no deben de tomar magnesio?

A pesar de sus múltiples beneficios, algunos individuos deben evitar el consumo de suplementos de magnesio, se trata de aquellos que cumplan con algunas de las siguientes condiciones:

INSUFICIENCIA RENAL

Los riñones tienen la función de eliminar el exceso de magnesio del organismo. Sin embargo, en casos de insuficiencia renal, esta capacidad se ve comprometida, lo que puede llevar a una acumulación del mineral en el cuerpo. Esta acumulación puede resultar perjudicial y causar serios problemas de salud.

TRASTORNOS CARDIOVASCULARES

Un aumento en los niveles de magnesio puede interferir en el ritmo cardíaco. Esta alteración puede provocar arritmias, que son irregularidades en los latidos del corazón. Por lo tanto, es crucial tener cuidado con la ingesta de suplementos de magnesio en personas con antecedentes de trastornos cardiovasculares.

PROBLEMAS GASTROINTESTINALES

Los trastornos gastrointestinales pueden dificultar la absorción adecuada del magnesio. Esto significa que aunque se consuma el mineral, el cuerpo podría no estar aprovechándolo correctamente. Esta situación puede llevar a deficiencias nutricionales y otros problemas relacionados con la salud digestiva.

DIARREA CRÓNICA

Una alta concentración de magnesio en el organismo puede tener un efecto laxante. En casos donde la presencia del mineral es excesiva, esto puede resultar en diarrea crónica. Este síntoma no sólo es incómodo, sino que también puede causar deshidratación y desequilibrios electrolíticos.

También te puede interesar: Esta es la infusión china que previene la diabetes y no sabías

HIPERMAGNESEMIA

Esta condición se caracteriza por niveles excesivamente elevados de magnesio en la sangre. La hipermagnesemia puede ser peligrosa y generar síntomas como debilidad muscular, disminución de la presión arterial y problemas respiratorios. Es fundamental monitorear los niveles de magnesio para evitar esta complicación.

MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES

En estas etapas críticas, la ingesta de suplementos de magnesio debe ser cuidadosamente evaluada y supervisada por un médico. Es esencial garantizar que se cumplan las necesidades nutricionales sin exceder las dosis recomendadas, ya que tanto el exceso como la deficiencia pueden tener repercusiones para la madre y el bebé.