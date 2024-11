¿Qué se debe comer para aumentar la masa muscular?

Aumentar la masa muscular es una de las metas más comunes entre quienes practican deporte o entrenamientos de resistencia. Para lograrlo, no solo se requiere un programa de ejercicios adecuado, sino también una alimentación que aporte los nutrientes necesarios para la construcción de músculo. Por ello, en esta ocasión, te cuento cuáles son los alimentos que más favorecen el aumento de la masa muscular y cómo incorporarlos en tu dieta de manera efectiva.

¿Qué alimentos debo comer para ganar masa muscular?

1. Crema de arroz

La crema de arroz es un producto a base de arroz molido fino, ideal para preparar platillos suaves y cremosos. Aunque tradicionalmente se ha usado como un espesor para sopas y guisos, en los últimos años ha ganado popularidad entre quienes entrenan regularmente.

Esto se debe a su contenido de leucina, un aminoácido esencial que juega un papel crucial en la estimulación de la síntesis proteica y, por lo tanto, en la formación de masa muscular. Su fácil digestión y alto contenido calórico la convierten en una excelente opción para aquellos que buscan aumentar su masa muscular de manera eficiente.

2. Queso

El queso es un alimento muchas veces subestimado cuando se trata de ganar masa muscular, pero es extremadamente beneficioso gracias a su balance entre proteínas y grasas. La proteína de este comestible, especialmente en variedades como el queso cottage o el queso fresco, es de alta calidad y contiene aminoácidos esenciales que contribuyen a la reparación y crecimiento muscular. Asimismo, la grasa del queso proporciona la energía necesaria para realizar entrenamientos intensos, lo que lo convierte en un aliado perfecto en dietas para aumentar la musculatura.

3. Crema de maní

La crema de maní es una excelente fuente de calorías densas, proteínas y grasas saludables, lo que la hace ideal para quienes buscan aumentar su masa muscular rápidamente. Además de ser rica en proteínas vegetales, este alimento contiene ácidos grasos esenciales que favorecen la salud general y la recuperación muscular. Su versatilidad la convierte en un ingrediente popular en batidos de proteína, barras energéticas y otros platos destinados a apoyar el crecimiento muscular.

¿Cuándo consumir estos alimentos?

Es importante tener en cuenta que estos alimentos están especialmente recomendados para personas que realizan entrenamientos de moderados a intensos de forma regular, debido a que suelen ser ricos en calorías, lo que puede ser beneficioso para quienes necesitan un aporte extra de energía para sus entrenamientos. No obstante, no son adecuados para quienes recién comienzan a ejercitarse o realizan actividades físicas de bajo a medio esfuerzo, ya que el exceso de calorías podría traducirse en un aumento de peso no deseado si no se compensan con el ejercicio adecuado.