¿Qué SÍ y NO decir a un policía de tránsito cuando te detiene, según abogados?

Aunque la experiencia puede ser estresante para cualquier conductor, es importante saber qué sí y no decir a un policía de tránsito cuando te detiene, independientemente del lugar donde resides. En este sentido, los abogados sugieren ser cauteloso en tus respuestas, ya que lo que digas puede influir en el resultado del encuentro. Dicho de otra forma, la mejor estrategia es mantener la calma y no admitir ninguna culpa en ese momento.

Te puede interesar: Así puedes evitar que te estafen al intentar sacar el acta de nacimiento en línea

Las frases que no debes decir a un policía de tránsito cuando te detiene

Uno de los errores más comunes es responder de manera impulsiva cuando el oficial te pregunta: “¿Sabe usted por qué le he parado?”. Aquí es donde es importante recordar lo que no decir a un policía de tránsito cuando te detiene. Y es que, las respuestas como “Iba un poco rápido” o “No señalicé bien” pueden ser utilizadas en tu contra y casi garantizan que recibirás una multa. En su lugar, los abogados sugieren responder algo neutral como “No estoy seguro, ¿por qué me detuvo?” y evitar así cualquier admisión de culpa.

Este consejo es válido en cualquier lugar, ya que lo que debes decir a un policía de tránsito cuando te detiene puede determinar si recibes una sanción o no. En otras palabras, si admites alguna infracción, incluso de manera involuntaria, es probable que enfrentes consecuencias inmediatas y complicar más la situación.

¿Qué hacer si recibes una multa de tránsito?

Si a pesar de todo recibes una multa, no te preocupes. Firmar una infracción no implica que estés aceptando la culpa, sino que has sido notificado. En este caso, los abogados aconsejan revisar la situación con calma ya en tu hogar para pensar si la sanción fue justa. Si consideras que hubo un error, puedes presentar un recurso posteriormente.

En resumen, saber qué sí y no decir a un policía de tránsito cuando te detiene es fundamental para manejar estas situaciones de estrés con inteligencia. Por lo que, ya sabes, mantén la calma, sé educado y cuidadoso con tus respuestas. Recuerda que tienes derecho a cuestionar sobre una multa si crees que no está justificada.

Te puede interesar: ¿Recibiste un mensaje de texto para el pago de una multa? No lo abras