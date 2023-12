¿Qué significa que tu ex te mande un mensaje en Año Nuevo?

La temporada decembrina es una de las más emotivas y melancólicas del año, por ello, es común que las personas o amores del pasado les entre la nostalgia y de pronto se hagan presentes con mensajes o llamadas. La Navidad y el Año Nuevo son ideales para romper el turrón, por eso muchas y muchos ex regresan de ultratumba.

Durante esta temporada los buenos deseos y las palabras de aliento no pueden faltar, sobre todo para aquellas personas especiales que forman o formaron parte de nuestra vida a lo largo del año que está por terminar o en años anteriores.

¿Ya no crees en el amor y tampoco tienes suerte? Pon mucha atención

Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese mensaje viene de alguien que ya había sido borrado de nuestras vidas? Por alguna razón a las y los ex les da por aparecer en estas fechas, ya sea por WhatsApp o redes sociales, pero siempre buscan hacerse presentes.

¿Qué significa que tu ex te envíe mensaje en Año Nuevo? Recibir un mensaje de tu ex en estas fechas representa más que un simple texto, ya que entran en juego diversas cuestiones, por ejemplo, cómo asumir o tomar este hecho, así mismo, si debes o no contestar y de qué forma hacerlo para no rebasar los límites ya establecidos.





Nostalgia

La nostalgia es el primer punto, ya que durante esta temporada las exparejas hacen su aparición porque recuerdan los buenos momentos que vivieron contigo, así que si te escribe es probable que todavía se acuerde de ti, te piense o incluso te extrañe.

No te ha olvidado

La segunda razón y, que va implícita en la primera es porque posiblemente no te ha olvidado, eso podrás descubrirlo en el propio mensaje, si el mensaje es coqueto o con la intención de reconquistar.

Cabe mencionar que esta es la mejor forma de manipular los sentimientos de la otra persona, apelando a lo emocional que acompaña a estas fechas. Es probable que tu ex haya cerrado esa etapa, pero no el ciclo y sigue pensando en ti, es por eso que busca cualquier oportunidad para buscarte.

Quiere tentarte

Otra razón es, que quizá solo busca tentar el terreno y ver si todavía estás interesado o interesada en él o ella, esto simplemente para ver qué pasa. Es preciso que reconsideres la forma en que terminaron las cosas y si realmente vale la pena volver a relacionarte con esa persona.

Siente rencor

Expertos aseguran que las exparejas también se hacen presentes por desesperación o rencor, sobre todo si la ruptura no fue amigable o en buenos términos. La mayoría de las veces te vuelven a buscar porque se dan cuenta que tú seguiste con tu vida sin problema alguno y te va mucho mejor que a ellos y, solo te envían ese mensaje para hacerte titubear, molestarte o por hacerse presentes en tu mente.

¿Cómo debes responder?

Lo interesante viene al momento de responder, así como si debes o no hacerlo. Lo recomendable es no contestarle a tu ex y no volver a abrir esa puerta que se cerró, esto para no generar dudas en donde no debería haberlas.

No estás obligado u obligada a responder, pero dependerá de cómo se dieron las cosas, de si todavía mantienen una amistad o contacto, incluso si existe cordialidad. No obstante, si ya está con alguien más y te sigue buscando significa que sigues siendo su prioridad y responderle podría hacerle pensar que todavía te interesa.