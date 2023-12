¿Es bueno o malo tener relaciones de despedida con un ex?

Si hay algo que puede resultar confuso y complicado en la vida, es la relación con un ex. Después de una ruptura, hay muchas emociones y sentimientos encontrados que pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas. Una de esas decisiones puede ser tener relaciones de despedida con un ex. Pero, ¿es esto realmente una buena idea o solo nos estamos engañando a nosotros mismos?

En primer lugar, de acuerdo con el periódico El País: “lo primero que debemos entender es que no es lo mismo tener relaciones sexuales para poner cierre a una relación de pareja, que buscar a un ex de hace tiempo para tener intimidad”. Una vez entendido esto pasemos a ver si es bueno o no hacerlo.

La respuesta a esta pregunta puede variar dependiendo de la situación y de las personas involucradas. Algunos podrían argumentar que tener relaciones sexuales de despedida con un ex puede ser una forma de cerrar un ciclo y decir adiós de una manera más íntima. Para ellos, esta experiencia puede ser liberadora y les ayuda a seguir adelante sin remordimientos.

Sin embargo, también hay quienes sostienen que tener relaciones sexuales de despedida con un ex puede ser una trampa emocional. Después de todo, si ya hemos decidido terminar la relación, ¿por qué añadir más complicaciones a nuestra vida? Podríamos estar creando falsas esperanzas y prolongando el dolor de la ruptura.

Es importante recordar que cada persona y cada relación son únicas. Lo que funciona para algunos, puede no funcionar para otros. Antes de decidir tener relaciones sexuales de despedida con un ex, es fundamental reflexionar sobre nuestras propias emociones y expectativas.

Si estamos seguros de que podemos manejar la situación de manera madura y sin esperar una reconciliación, entonces tal vez podamos considerar esta opción. Sin embargo, si todavía hay sentimientos intensos que inevitablemente nos llevarán a recaer en una relación tóxica, es mejor evitarlo.

En resumen, no hay una respuesta definitiva sobre si es bueno o malo tener relaciones sexuales de despedida con un ex. Depende de nuestra situación personal y nuestras emociones. Si tenemos la madurez emocional necesaria y tenemos claro que sentimos y esperamos, entonces tal vez podamos considerarlo. Sin embargo, si todavía hay sentimientos intensos y la posibilidad de caer en una relación tóxica, es mejor evitarlo. En última instancia, debemos recordar que el sexo no es la solución para superar una ruptura y debemos tener en cuenta todos los aspectos emocionales involucrados.