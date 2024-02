Puede que muchas cuestiones relacionadas con las redes sociales en algún punto te abrumen y generen dudas. Desde ese aspecto, vale la pena intentar erradicar dudas, así que comentemos sobre lo que significa el mensaje Cambia a WhatsApp Ahora.

Empecemos dando un poco de contexto, desde el 2022 esta aplicación administrada por Meta, la misma a cargo de todo lo relacionado con Facebook, Instagram y Threads, se ha sabido posicionar con un gran grado de solidez dentro del mercado.

¿Qué significa el mensaje Cambia a WhatsApp ahora?

Comencemos diciendo que cualquier versión alterada de WhatsApp como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad o Aero, no son oficiales según la mismísima Meta. Digamos incluso que ellos la prohíben y si los desarrolladores detectan que las estás empleando, entonces podrías ser baneado, ya sea en carácter temporal o permanente.

Resaltemos a su vez que, los programas modificados no son seguros, debido a que no cuentan con el cifrado de extremo a extremo. Esto significa que el creador del APK, podría revisar el contenido de las conversaciones personales y grupales. Si sueles chatear por estas aplicaciones, entonces toma nota de esto: si este mensaje solamente le aparece a todos los que utilicen programas modificados de WhatsApp. No necesariamente WhatsApp Plus, sino cualquier modo como el rosa, estilo Iphone, transparente y otros.

Posteriormente, si se trata de una advertencia de la compañía Meta para que dejes de utilizar APKs alterados. Ten en cuenta que si no le haces caso, entonces el baneo puede extenderse por días, semanas, meses o incluso en carácter permanente y con ello perderías el contenido de tus conversaciones.