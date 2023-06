¿Cuál es el signo que NUNCA te va a rogar por amor?

Hablar de signos zodiacales es intentar descifrar toda una complicada red de características que nos regaló la constelación con la que nacemos. Dependiendo de la posición bajo la que se encontraba esta al momento de nuestro alumbramiento, es que podemos ver reflejados ciertos rasgos de nuestra personalidad como el carácter, la toma de decisiones, nuestra forma de interactuar con el mundo y por supuesto uno de los sentimientos más importantes de todos, el amor.

Es verdad que cada persona es diferente, pero también es cierto que existen algunas actitudes que suelen repetirse entre las personas de un mismo signo. Según la astrología hay signos que son más propensos a tener buena suerte en el amor, pero también están a los que cupido no les sonríe tan fácilmente.

Tenemos en el universo una constelación en particular que dota a las personas de la habilidad de saber exactamente qué es lo que quiere de una pareja y no tiene miedo a demostrar sus sentimientos, pero mucho cuidado si les fallas porque no pensaran dos veces en marcharse.

Este es el signo al que no debes traicionar si no quieres que se vaya

Se trata de los Leo, las personas que nacen con este signo se caracterizan por ser seguras de ellas mismas, tienen una ambición muy grande que los motiva a perseguir sus sueños a toda costa, siempre quieren más de los que los hace sentirse bien y como todo signo de fuego son muy seductores.

Cuando te decidas aventurar en una relación con el león del orgullo debes saber que son de los signos que más entregan por su ser amado, ellos harán cualquier cosa con tal de demostrar lo que sienten por ti, pero ten mucho cuidado, pues así como dan esperan recibir, por lo que si no te sientes cómoda/o con la palabra “reciprocidad” mejor no esperes a que vuelvan.