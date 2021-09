Muere la cantante Queta Jiménez, “La Prieta Linda”, a los 88 años.

La querida cantante Queta Jiménez, mejor conocida como’La Prieta Linda’, falleció este día a los 88 años de edad por causas naturales. Una de sus hijas confirmó la triste noticia en exclusiva para Ventaneando.

A través de un enlace telefónico con nuestro programa, Velia, hija de la intérprete, confirmó la enorme pérdida para la música vernácula.

“Te mando mando un gran beso Pati tu siempre has estado con ella... tantos y tantos años, has pasado tantas cosas bonitas y estas que no son agradables, pero siempre has estado con nosotros, yo te agradezco”, expresó.

“No tengo mucha información de lo que va a suceder, porque con esto del COVID-19 hay otras restricciones, yo creo que me la voy a llevar a Félix Cuevas y en cuanto tenga más información te la haré saber”, añadió.

Las hijas de Queta Jiménez la disfrutaron mucho

Con un nudo en la garganta y en medio de lágrimas, Velia recordó que ella y sus hermanas disfrutaron mucho a su madre en todo momento y tiene recuerdos muy hermosos con ella.

“Después de que murió mi papi, que fue hace como 12 años, le echó muchas ganas a la vida, los primeros fueron muy complicados, pero ya después le echó ganas a la vida y nos fuimos, viajamos, nos dedicamos a llevar por donde pudiéramos”, sentenció.

