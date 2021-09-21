Cuauhtémoc Sánchez reveló que Sara Salazar tenía un amante.

Cuauhtémoc Sánchez aseguró que Sara Salazar tenía un amante.

Cuauhtémoc Sánchez, quien fue compadre y trabajó muchos años a lado de José José, recuerda la plática que sostuvo con el cantante pocos días antes de que este falleciera y revela que él tenía intenciones de venir a México con urgencia.

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Yo hablé con él once días antes de su muerte, me comentó que iba a venir y que yo lo recibiera porque tenía que hacer unos arreglos aquí México, unos pendientes, no me dijo cuáles, ni se los pregunté, porque esas cosas por teléfono no se dicen y me dijo ‘voy a México, quiero que me recibas en el aeropuerto, que me saques donde nadie me vea, no quiero prensa, no quiero llegar a un hotel, no quiero que nadie me vea. Voy arreglo mis asuntos y me regreso’. Y le digo ‘te quedas en mi casa, es tu casa’, se iba a quedar en mi casa, me dijo ‘te hablo en la semana que entra para confirmarte cuando llego’, ya no me marco y le marco y ya no me contesta

Entonces te empiezas hacer muchas cosas en la cabeza, porque yo lo escuché hablar más claro que cuando se fue, le dije ‘te escucho muy bien’ y me dijo ‘ay voy, me estoy haciendo mi tratamiento’ y le dije ‘quieres que me vaya a Miami, ahorita, agarro un avión y me voy para Miami’ y me dijo ‘no te van a dejar entrar estas...’, entonces esto me preocupa todavía más, porque está solo y, qué puedes hacer solo y enfermo, eso te da mucho coraje

Pero, acaso quiso culpar José José del yugo a esposa Sara Salazar y a su hija Sara Sosa.

Yo creo que lo pretendió hacer y yo creo que esta vez era el momento para hacerlo, pero algo lo bloqueo, ellas, que no le quedaban órdenes en el hospital, en el asilo, que nadie lo viera, estaba ahí solo, no es lo que ellas cuentan, nosotros también tenemos gente que nos informa desde Miami, no nada más ellas y él trato de salir. Estoy seguro de que trató de salir, pero no sé si le lo impidieron, porque si él tenía la intención de venir a México a arreglar los pendientes

Si, él me dijo que estaba en el hospital, le pregunté si estaba en su casa o en el hospital, y me dijo que en el hospital. Estaba en el hospital y declaran que lo encuentran en otro lado, hay más dudas, estas hienas no supieron hacer las cosas bien. Los delincuentes siempre cometen un error

El gran secreto de Sara Salazar

Pero Cuauhtémoc, revela algo que hasta ahora no se ha dicho sobre Sara Salazar y, es que asegura que en la época en que José José grababa 'La fea más bella', ella tenía un amante.

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