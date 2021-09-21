José Joel arremete contra Manuel José, Sarita Sosa y Sergio Mayer.

Organizan evento del segundo aniversario luctuoso de José José

Este fin de semana se llevó a cabo un evento para recordar el legado musical de José José en el Parque de la China de la Colonia Clavería, barrio donde el añorado cantante vivió durante su infancia y juventud.

Su hijo José Joel encabezó la lista de artistas que dijeron presente a una semana de que se conmemore su segundo aniversario luctuoso. Nuestras cámaras de Ventaneando y otros medios de comunicación se dieron cita en el esperado evento.

Mi papá siempre está con nosotros y conmigo, obviamente llega la fecha donde físicamente se fue. No es un día, ni una semana, es prácticamente un mes donde estamos recordándolo

Y sorprendió el talento de un jovencito, de tan solo 15 años, de nombre Joaquín Serrano, quien con una gran voz, honró al Príncipe de la Canción.

Ahí también estaba Malicha Ortiz, la prima hermana de José José, quien lanzó esta petición para Sara Salazar y Sara Sosa.

¿Saben que es lo que más me da tristeza? Que esa niña tiene todos sus discos de oro, premios y cosas metidas en una bodega. Si a ella como hija no le interesan, a nosotros como mexicanos sí

También les pidió que respeten la última voluntad de José José.

Que acepten las cosas como son, como las dejó José José, porque esa fue su voluntad y que la acaten como debe de ser

Fueron varios rostros de familiares y amigos que tuvieron una historia junto al cantante y que quisieron compartirla.

Al homenaje también llegó Marcos Valdés, Carlos Cuevas, Paco y Chucho Ortiz, familiares del cantante de Clavería.

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José Joel manda mensaje a las personas que buscan aprovecharse del legado de José José

José Joel niega estar distanciado de su hermana Marysol Sosa y de su madre Anel Noreña, aunque ambas estuvieron ausentes en el tributo, que este fin de semana, se organizó para recordar a El Príncipe de la Canción, a unos días de cumplirse dos años de su partida.

Marysol tiene niños y se está cuidando mucho del bicho, la verdad es que nos estamos dividiendo. No pudo venir porque ¿con quién deja a los niño?

Y así reaccionó, al enterarse que en el evento estaba Adriana Arbeláez, quien libra una batalla en los juzgados con Brian Franier Álvarez, el imitador de José José, por la paternidad y manutención de su hijo.

No nos hemos conocido, pero que quede muy claro, aquí siempre se ha manejado una verdad. Mi madre siempre ha procurado los brazos abiertos para todos. Si esta señora ha tenido que lidiar con esta persona tan nefasta, pues bienvenida y mucho gusto, cuenta con el apoyo de la familia

Y sentenció que, todos aquellos que han querido aprovecharse del legado de su padre, pagarán las consecuencias.

Todo se está estableciendo, de tal manera que toda la gente que se ha querido aprovechar de la nobleza y del legado de José José, va a pagar. Toda esta gente va a caer porque a la ley nada se le escapa

Y sentenció que, en su búsqueda por conocer cómo fueron los últimos días de su padre, han encontrado material valioso, como el documento que su padre le firmó a Sergio Mayer.

Ese documento está guardado, para allá vamos, no quiero hablar de más porque sería chisme

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