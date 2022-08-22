  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Revelan detalles de Clara Chía Martí, la supuesta novia de Piqué.

Medios ingleses han revelado que la joven es una estudiante que también trabaja para el futbolista en su oficina, organizando eventos.

Por: TV Azteca

Shakira y Piqué con gorra.jpg
Shakira y Piqué selfie .jpg
Shakira y Piqué selfie beso.jpg
Shakira y Piqué juntos.jpg
Shakira y Piqué tenis rojos.jpg
Shakira y Piqué sonrisas.jpg
Shakira y Piqué fiesta.jpg
Shakira y Piqué sport.jpg
Shakira y Piqué Otoño.jpg
Shakira y Piqué sonrisa .jpg
Shakira y Piqué nieve.jpg
Shakira y Piqué selfie .jpg
Shakira y Piqué Navidad.jpg
Shakira y Piqué La Champions.jpg
Shakira y Piqué elegantes .jpg
Shakira y Piqué en bici.jpg
Shakira y Piqué felices.jpg
Shakira y Piqué comiendo .jpg
Shakira y Piqué beso.jpg
Shakira selfie.jpg
Shakira Navidad.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira con gorro.jpg
Piqué en el Barcelona.jpg
Piqué con la Champions.jpg
Shakira con sombrero.jpg
Piqué selfie.jpg
Shakira y Piqué Halloween.jpg
Shakira selfie en la playa.jpg
/
Shakira y Piqué con gorra.jpg
Shakira y Piqué selfie .jpg
Shakira y Piqué selfie beso.jpg
Shakira y Piqué juntos.jpg
Shakira y Piqué tenis rojos.jpg
Shakira y Piqué sonrisas.jpg
Shakira y Piqué fiesta.jpg
Shakira y Piqué sport.jpg
Shakira y Piqué Otoño.jpg
Shakira y Piqué sonrisa .jpg
Shakira y Piqué nieve.jpg
Shakira y Piqué selfie .jpg
Shakira y Piqué Navidad.jpg
Shakira y Piqué La Champions.jpg
Shakira y Piqué elegantes .jpg
Shakira y Piqué en bici.jpg
Shakira y Piqué felices.jpg
Shakira y Piqué comiendo .jpg
Shakira y Piqué beso.jpg
Shakira selfie.jpg
Shakira Navidad.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira con gorro.jpg
Piqué en el Barcelona.jpg
Piqué con la Champions.jpg
Shakira con sombrero.jpg
Piqué selfie.jpg
Shakira y Piqué Halloween.jpg
Shakira selfie en la playa.jpg
Shakira y Piqué con gorra.jpg
Shakira y Piqué selfie .jpg
Shakira y Piqué selfie beso.jpg
Shakira y Piqué juntos.jpg
Shakira y Piqué tenis rojos.jpg
Shakira y Piqué sonrisas.jpg
Shakira y Piqué fiesta.jpg
Shakira y Piqué sport.jpg
Shakira y Piqué Otoño.jpg
Shakira y Piqué sonrisa .jpg
Shakira y Piqué nieve.jpg
Shakira y Piqué selfie .jpg
Shakira y Piqué Navidad.jpg
Shakira y Piqué La Champions.jpg
Shakira y Piqué elegantes .jpg
Shakira y Piqué en bici.jpg
Shakira y Piqué felices.jpg
Shakira y Piqué comiendo .jpg
Shakira y Piqué beso.jpg
Shakira selfie.jpg
Shakira Navidad.jpg
Shakira grabando.jpg
Shakira con gorro.jpg
Piqué en el Barcelona.jpg
Piqué con la Champions.jpg
Shakira con sombrero.jpg
Piqué selfie.jpg
Shakira y Piqué Halloween.jpg
Shakira selfie en la playa.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado