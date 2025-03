¿Quién es Nadir Jalil? Ella es la joven que acusa a Cazzu de ser “la amante”

La historia de Nadir Jalil ha causado revuelo en las redes sociales. Y es que, como te informamos previamente, la mujer argentina aseguró que Cazzu tuvo una relación con su pareja hace 10 años, cuando ella se encontraba embarazada.

Recordemos que, en entrevista exclusiva para Ventaneando , Nadir Jalil expuso que Julieta, quien en ese entonces se dedicaba a hacer música cumbia, tuvo una relación con su esposo mientras ella estaba embarazada de su segunda hija: “Yo tenía a mi marido y estábamos por tener nuestra segunda hija, cuando me entero de que él me engañaba con… En ese tiempo acá la conocíamos como Julieta, era Julieta, cantante de cumbia, que ahora es Cazzu”, reveló.

La joven que acusó a Cazzu de ser “la amante” podría haber mentido, estas son las pruebas [VIDEO] Nadir Jalil acusó a Cazzu de haber sido “la otra"; sin embargo, existen pruebas de la historia no sea la que ella cuenta, enterate de todo.

Sin embargo, en medio de la polémica, han surgido nuevas versiones que cuestionan el testimonio de Nadir sobre la ex de Christian Nodal, y todo apunta que la situación pudo haber sido diferente.

¿Qué dijo Nadir Jalil sobre Cazzu?

Nadir Jalil aseguró que en 2014 descubrió que su pareja le había sido infiel con Cazzu, según su versión, ya llevaban varios años juntos y tenías dos hijos: “Nosotros hemos estado muchos años juntos desde chicos que somos novios”. Además, reveló que se enteró del supuesto engaño a través de Facebook.

Te puede interesar: Nadir Jalil expone en Ventaneando que Cazzu fue la amante de su esposo

De igual modo, contó que años después, cuando parecía que todo ya se había arreglado, Nadir vivió un momento que la marcó, pues según su relato, en la fiesta de 15 años de su cuñada, se llevó la sorpresa de que Cazzu se encontraba ahí: “Pero mi peor sorpresa ha sido esa noche que ha llegado ella a la fiesta y cuando la he visto a ella me he quedado así, sentida en la silla. Después me he ido, me he ido a llorando. Tengo fotos, digamos, de esa noche, que aparece ella ahí, la Juli”.

¿Quién fue realmente la manzana de de discordia?

Ahora, en redes sociales han surgido testimonios nuevos que aseguran que en realidad, Nadir fue quien “le quitó” a Javier a Cazzu. En este sentido, usuarios en Internet lograron identificar a la acusadora como una de las bailarinas de la intérprete de “Con Otra” en un video de hace una década. Esto provocó que la historia tomara un giro inesperado, dejando más dudas que respuestas sobre quién fue realmente la manzana de la discordia.