¿Quién es la novia de Jay de la Cueva, exvocalista de Moderatto?

Los fans de Moderatto están sumamente tristes, ya que la agrupación ha decidido separarse luego de más 23 años de trayectoria, debido a que Jay de la Cueva, su exvocalista, decidiera emprender un proyecto en solitario.

¿Cómo anunció Jay de la Cueva su salida de Modertatto?

Atrás quedarán los maquillajes y looks estrafalarios de Moderatto, después de que Jay de la Cueva anunciara su salida de la banda: “No ha sido una decisión sencilla, puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble, pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí, comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y con la nueva banda que tengo”, dijo el cantante en su cuenta de Instagram.

¿Moderatto hará gira de despedida?

Así mismo, Moderatto anunció el fin de toda una era de “metal, rock y pop”, en la que grabaron 9 álbumes de estudio, siendo el más reciente “Rockea bien duro”. Entre sus más grandes éxitos destacan “Sentimental”, “Ya lo veía venir”, “Si mi delito es rockear”, y muchas otras más.

La gira de despedida de Moderatto iniciará con un concierto único en el Palacio de los Deportes de la CDMX, el próximo 23 de marzo de 2024.

¿Jay de la Cueva tiene novia?

En redes sociales, se viralizó un video en donde se ve a Jay de la Cueva besando a su novia, una hermosa mujer que ha sido identificada como Pamela Voguel, quien llama la atención que es mucho más alta que él. Cabe mencionar que el exvocalista de Moderatto mide 1.60 m y ella 1.80 m.

¿Quién es Pame Voguel, novia de Jay de la Cueva? Pame Voguel tiene 32 años, nació el 12 de marzo de 1991. Se sabe que estilista y maquillista, además de que cuenta con su propio salón de belleza. Voguel tiene más de 130 mil seguidores en Instagram, mientras que en TikTok casi 30 mil followers.

Además de eso, es locutora de un programa de radio, así como influencer, modelo y conductora de diversos programas de música. Pame Voguel estudió fisionomía y lenguaje corporal, pero también es ingeniera de audio y fotógrafa.