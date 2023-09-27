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FOTOS | Jay de la Cueva da un adelanto de su primer álbum en solitario

Jay de la Cueva anunció semanas atrás el fin de Moderatto, para arrancar su proyecto en solitario, y llegó el día en que por fin vio la luz el primer sencillo.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Jay de la Cueva
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