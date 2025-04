¿Quién es el novio de Melenie Carmona? Actriz revela detalles de su enamorado

Mientras Alicia Villarreal y Cruz Martínez continúan su pleito legal luego de la demanda que lanzó la cantante hace algunos meses por supuesta agresión de parte del productor musical, Melenie Carmona, fruto del amor entre Alicia y Arturo Carmona, se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de revelar más respecto a su novio. ¿Finalmente lo presumió ante la gente?

En este punto, vale decir que Alicia Villarreal demandó a Cruz Martínez después de lanzar la señal de auxilio en su concierto en Michoacán al asegurar que el productor la violentó física y emocionalmente al quitarle algunos de sus aparatos electrónicos, así como su pasaporte. Melenie Carmona se ha mantenido ajena a la situación, pues considera que ella no tiene mucho qué decir al respecto.

¿Melenie Carmona finalmente presumió a su novio?

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram que Melenie Carmona reveló algunos detalles respecto a su novio. Vale decir que la hija de Alicia Villarreal ha sido muy cautelosa respecto a la información de su pareja, por lo que ni siquiera ha mostrado su rostro dado que, cuando se toma fotos con él, este normalmente sale de espaldas.

No obstante, sí dejó entrever la forma en cómo resalta gracias a su personalidad, así como el cariño que le tiene y, sobre todo, cómo se lo demuestra: “Todos los detalles que ha dado han sido lo mejor para mi. Lo que más valoro es que cada uno de los detalles vienen con mucho amor y pensando en lo que más me gusta y me hace feliz”, reveló Melenie Carmona sobre su pareja sentimental.

¿En dónde se ve Melenie Carmona en diez años?

Finalmente, Melenie Carmona culminó esta dinámica respondiendo a la pregunta de cómo se ve en 10 años, a lo que ella aseguró que se vislumbra completamente apegada a su familia e, incluso, con hijos, por lo que no descarta esta posibilidad: “En 10 años me veo casada con el amor de mi vida, con mis hijos y viviendo una vida tranquila. Me veo dedicándome 100 por ciento a mi familia”, sentenció.