¿Quién es Grigor Dimitrov, el nuevo novio de Eiza González?

Lo que parecía ser un secreto a voces al fin ha quedado confirmado gracias a la actriz mexicana Eiza González, quien hizo oficial su romance con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, en el Festival de Cannes.

La noche del pasado jueves, Eiza González y Grigor Dimitrov estuvieron entre los invitados a la gala Women in Cinema, un evento organizado por la Red Sea Film Foundations.

¿Cómo confirmaron su romance?

La noche del pasado jueves 15 de mayo, Eiza González se robó los reflectores al llegar al evento con un vestido de Ludovic de Sain Sernin en tono Mocha Mousse, acompañado de joyería de David Yurman y zapatos de Jimmy Choo.

Sin embargo, su atuendo no fue lo único que llamó la atención, sino también que llegó acompañada del tenista búlgaro Grigor Dimitrov, quien vistió un traje clásico en color negro.

¿Eiza González felicitó a su novio por su cumpleaños? Posteriormente, el tenista cumplió 34 años de edad y su novia, Eiza González, no tardó en felicitarlo con un emotivo mensaje que le dedicó la actriz.



“Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. Grigor Dimitrov eres único”, escribió Eiza junto a una serie de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram.

“Eres, sin duda, mi persona favorita en el mundo, y no puedo creer lo afortunada que soy de haberte encontrado. Has restaurado en mí cosas que jamás pensé posibles. Al hombre más amable y considerado, admiro cada parte de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar para celebrar muchos, muchos más contigo para siempre. Te amo, G.”, concluyó Eiza.

¿Quién es Grigor Dimitrov?

Grigor Dimitrov es un tenista profesional originario de Haskovo, Bulgaria. Actualmente, ha sido considerado como una de las figuras más elegantes y carismáticas del deporte blanco.

Dimitrov ha sido apodado como “Baby Fed” gracias a su estilo de juego, similar al de la leyenda Roger Federer. Grigor ha dejado huella en el tenis gracias a su característico revés a una mano, mismo que lo llevó a ser el número 3 del ranking ATP.

A lo largo de su trayectoria, Dimitrov ha conquistado nueve títulos, destacando el ATP Finals en 2017. En 2024 alcanzó los cuartos de final en Roland Garros. Actualmente, se encuentra dentro del top 20 del mundo.