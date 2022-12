¿Quién mató a Octavio Ocaña? Salió a luz la verdad.

El pasado 29 de octubre se cumplió el primer aniversario luctuoso del actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida de forma inesperada en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México, después de una persecución por elementos policíacos. Sus familiares siguen pidiendo justicia y recordándolo siempre, ¿quién mató al actor?

Bertha Ocaña denuncia a autoridades por inconsistencias en el caso.

¿Qué ha ocurrido en el caso de Octavio Ocaña?

A pesar de los meses de investigación, las autoridades correspondientes no habían podido aclarar la forma exacta en que murió el joven actor. Ante esta situación, los familiares dieron a conocer que iniciaron su propia investigación.

Las primeras versiones del lamentable suceso en el que perdió la vida, Ocaña había acudido a una fiesta, en compañía de dos personas a Villa del Carbón, Estado de México. A su regreso, comenzó a ser perseguido por elementos de seguridad y la persecución derivó en su muerte.

Otra de las versiones que manejó la Fiscalía fue que el actor se disparó a sí mismo de forma accidental, pero esta versión fue desechada por los peritos de la familia. Más tarde, la Fiscalía del Estado de México manejó la versión de que fueron los elementos de seguridad los que iniciaron el ataque y se estima que dispararon hasta en tres ocasiones sin justificación alguna.

Ante las irregularidades y falta de atención al caso, es que la familia decide iniciar una investigación por su cuenta. A través de una publicación en Instagram en octubre pasado, la hermana del actor, Bertha Ocaña compartió con sus seguidores información en la que demuestran que el accidente en el que perdiera la vida Octavio Ocaña, en realidad se trata de un homicidio, por lo que exigían que se hiciera justicia.

¿Quién mató a Octavio Ocaña?

En el documento de la investigación realizada por los propios familiares del actor, se confirman algunos hechos de la siguiente manera:





Octavio Ocaña y sus acompañantes no detonaron ningún arma de fuego; mientras que, los policías de tránsito dispararon al menos tres veces contra la camioneta del actor de “Amor letra con letra”, sin justificación y se comprueba que la lesión que mató a Ocaña no pudo ser provocada por el arma que él poseía, pues era de un calibre distinto y el disparo que terminó con su vida no ocurrió dentro de su camioneta. Finalmente, queda claro que el actor no cometió ninguna infracción de tránsito y ni ningún delito.

Estas investigaciones derivaron en la detención de Leopoldo “N”, policía acusado de haber participado en el homicidio de Octavio Ocaña. No obstante aún está pendiente la detención de Gerardo “N”, cómplice en el suceso, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que pedirá a la Interpol que se emita una ficha roja para encontrarlo y detenerlo.