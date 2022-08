¿Quién es el millonario y nuevo novio de Emma Watson?

¿Quién es el nuevo novio de Emma Watson?

Emma Watson ha sido vista en Venecia, Italia de la mano de Brandon Green, hijo del billonario Sir Philip Green.



Si bien hay espacios que afirman que estaban juntos desde 2021, la realidad es que llegar a verlos por espacios públicos ya que habla que realmente las cosas han llegado a un nuevo nivel.



La actriz no ha dado ningún tipo de declaración al respecto, aunque no hay motivo alguno para pensar que esto vaya a pasar. Ahora bien, que lleguen a verla muy cerca de Brandon Green habla por sí solo y ante esto no hay que aclarar nada pues la relación es evidente.