Hospitalizan de emergencia a Guty Carrera tras sufrir accidente.

Guty Carrera, exparticipante de la primera temporada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, compartió que tuvo un accidente con un cuchillo, pues se cortó la mano intentando cortar un aguacate.

Guty Carrera lanza fuerte mensaje en Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!

“Cirugía en urgencias. Me perforé la mano con un cuchillo cortando un aguacate. Entró por un lado y salió por el otro. Cosas que pasan. Gracias a Dios todo salió bien”, escribió el modelo en sus redes sociales, mostrando las fotos y videos del accidente.

Guty acudió a un hospital para ser atendido y operado de emergencia, aunque confesó que llegó solo: “Fui mi propia ambulancia”, escribió en más publicaciones de Instagram.

Luego de la exitosa operación, Guty actualizó a todos sus seguidores con su estado de salud, confesando que el cuchillo entró por un pliegue de la cara palmar y salió a milímetros de la tercera cabeza metacarpiana, entre el dedo índice y el dedo medio.

El cuchilló pasó por los vasos sanguíneos y el tejido adiposo, además de que rozó un tendón y tuvo un sangrado de consideración: “Tengo inflamación y dolor en la zona”, escribió.

Cirugía en Urgencias. Gracias @hospitalangeles por la atención. Me perforé la mano con un cuchillo cortando un 🥑. Entro por un lado y salió por el otro. Cosas que pasan.

Gracias a Dios todo salió bien. pic.twitter.com/3AOC3wooEQ — GUTYCARRERA (@GutyCarreraT) August 23, 2022

Te puede interesar: VIDEO: Alfredo Adame se pone celoso del atractivo físico de Guty.

Este es el estado de salud de Guty Carrera

El influencer compartió que aún tiene inflamación y dolor en la mano, además de que los médicos le colocaron varios puntos internos y externos en la mano.

Guty Carrera agradeció a todos sus seguidores por su preocupación y buenos deseos ante este trago amargo: “Gracias a todas las personas que me escribieron y se preocuparon. Me toca soportar la iflamación y dolor por unos días. Toca recuperarme como siempre lo he hecho. ¡Ánimo!”, escribió.

El exparticipante de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! compartió fotos de su mano ensangretada, videos de la cirugía, el cuchillo con el que se lastimó, así como su mano vendada tras la operación.

También te puede interesar: Oskarín se volvió la envidia de todas, pasó una noche con Guty.