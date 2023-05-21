En la cocina más famosa de México, las apuestas son altas y la competencia se intensifica cada semana. En ese contexto, hace ocho días, presenciamos un inicio lleno de fallas y desafíos para nuestros talentosos participantes. Sin embargo, lamentablemente, uno de ellos tuvo que decir adiós al sueño de convertirse en el próximo MasterChef Celebrity.

A pesar de su entusiasmo y dedicación, Alejandro Lukini se convirtió en la primera víctima de las demandantes pruebas culinarias, ya que no logró usar de manera correcta los ingredientes de un chile en nogada para preparar un guisado nuevo para impresionar al exigente jurado y tuvo que abandonar la competencia.

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Sin duda, su partida dejó a los demás concursantes con un recordatorio de que en MasterChef Celebrity no hay espacio para errores ni complacencias.

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Los participantes restantes se enfrentarán a desafíos aún más desafiantes y creativos. El jurado, compuesto por expertos de renombre en el ámbito culinario, Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, buscará en cada platillo el equilibrio perfecto entre sabor, presentación y originalidad.

El primer reto de la segunda semana de competencia dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023 fue algo inesperado para los famosos, ya que tuvieron que cocinar en tercias.

Sin embargo, los mandiles que tenían estaban unidos, por lo que los cocineros de las orillas solo podían usar una mano y el del centro las dos, situación que complicó todo.

¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Los famosos tuvieron algunas complicaciones para poder cumplir con el reto, pero hubo tríos que lograron tener grandes platillos que los llevaron al balcón.

Las tercias que lograron un gran plato para asegurar su lugar una semana más en la cocina más famosa de México, fueron las formadas por Ana Patricia, Francisco Palencia y Cibernético, el segundo equipo fue el de Irma Miranda, Emir Pabón y El Travieso’ Arce.

Para el reto de salvación, los participantes tenían que hacer un platillo de un solo color, pero cuidado el sabor en todo momento.

El equipo ganador del primer reto fue el encargado de elegir el color que cada participante iba a tener que preparar, situación que complicó las cosas para los famosos.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

El jurado, implacable como siempre, evaluará cada platillo con detalle, buscando cualquier error o falta de excelencia. ¿Será que Emir Pabón, Francisco Palencia, Irma Miranda, Ivonne Montero, Jimena Longoria, Manu NNA y Pedro Prieto estén nuevamente nominados al desafío de eliminación?

Los famosos se centraron en obtener el color, pero sin dejar de lado el sabor para poder subir al balcón, aunque hubo varias decepciones que dejaron muchas dudas a los chefs.

Por ese motivo, los jueces tomaron la decisión de mandar a varios famosos al reto de eliminación, siendo los peores platos los de Ivonne Montero, Padre José de Jesús, Pedro Prieto y Jimena Longoria.

El reto lo completaron Eduardo Gaytán, Poncho de Nigris y Lis Vega, quienes no lograron salvarse del reto de eliminación.

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023?

Los concursantes lucharán hasta el último momento para evitar caer en peligro y poder ser el siguiente concursante eliminado de la cocina más famosa de México.

Sin embargo, no todos los famosos han seguido los consejos de los chefs, poniendo en riesgo su participación en MasterChef Celebrity 2023. Uno de los menos afortunados a lo largo de dos semanas de competencia fue Pedro Prieto, quien es el segundo eliminado de la cocina más famosa de todo México.

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