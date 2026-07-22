Muere Rizado Ruiz, histórico luchador mexicano: esto se sabe de su fallecimiento

El mundo de la lucha libre mexicana se viste de luto tras confirmarse la muerte de una leyenda, una de las figuras más emblemáticas del cuadrilátero a los 91 años de edad. A través de redes sociales el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó el fallecimientode Heriberto “Rizado” Ruiz, luchador que brilló durante la década de los 60´s y 70´s como despedida, se rindió un emotivo homenaje en la Arena México, donde luchadores y aficionados le dedicaron un minuto de aplausos en el recinto. Asimimso, se ha destacado el legado que dejó dentro del deporte y la huella que permanecerá entre las nuevas generaciones de luchadores

“El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Heriberto Ruiz “Rizado Ruiz”, una de las grandes figuras de la Empresa Mexicana de Lucha Libre”, se lee en la publicación de redes sociales donde despiden al luchador.

¿De qué murió Rizado Ruiz?

Hasta el momento, la familia de “Rizado” Ruiz, equipo de trabajo o el Consejo Mundial de Lucha Libre no ha emitido un comunicado oficial que revele la causa del fallecimiento, únicamente la empresa confirmó el deceso y expresó sus condolencias, ante estas palabras se generó una ola de mensajes de despedida por parte de fans, seguidores, amigos y colegas.

Asimismo, la Arena México organizó un homenaje durante la función de este martes donde los asistentes respondieron con una ovación y un minuto de aplausos para darle el último adiós a quien fue considerado uno de los exponentes más representativos de la lucha libre mexicana clásica y deporte que representa al país. Recientemente, el exluchador habría cumplido años, pues el pasado 11 de julio celebraba su natalico.

¿Quién era el gladiador “Rizado” Ruiz?

Heriberto Ruiz, mejor conocido como “Rizado” Ruiz fue uno de los luchadores más recordados del pancracio nacional durante 1960 y 1970 y logró conquistar al público gracias a su carisma, estilo de lucha arriba del ring y físico por lo que lo hizo ser acreedor del cariño de la afición mexicana.

“Rizado” Ruiz construyó una carrera sólida luego de enfrentar a grandes figuras de su época y formó parte de una generación que ayudó a consolidar la popularidad de la lucha libre en México, hoy su nombre queda plasmado en la historia del CMLL ya que la propia organización lo reconoció como una de sus leyendas.