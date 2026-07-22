3 exfoliantes para pies que puedes hacer en casa para una suavidad extrema

Debido a la fricción constante a la que son sometidos, los pies pueden presentar grietas en los talones, callosidades y acumulación de células muertas en las plantas que hacen que luzcan menos suaves y requieran de exfoliantes para recuperar una textura tersa.

La exfoliación periódica es un requisito indispensable para tener unos pies libres de piel muerta, y los ingredientes que tenemos en casa pueden ser nuestros aliados de alternativa económica, segura y altamente efectiva.

Los 3 exfoliantes para pies que puedes hacer en casa para suavidad extrema

Nunca exfolies tus pies completamente secos, ya que la fricción directa sobre las durezas puede causar microrroturas en la piel sana. Antes de aplicar cualquiera de las recetas, sumerge tus pies en agua tibia durante al menos 10 minutos.

Exfoliante de café y aceite de coco

Mezcla 4 cucharadas de café molido en un tazón con 3 cucharadas de aceite de coco virgen hasta formar una pasta espesa. Aplícala sobre los pies húmedos, concentrándote en los talones. Realiza movimientos circulares energéticos durante 3 minutos por pie y enjuaga con agua tibia.

Esta es la forma correcta de exfoliar los pies, con ingredientes naturales|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

El café es uno de los mejores exfoliantes mecánicos debido al tamaño de su grano y a sus propiedades antioxidantes, al combinarse con las grasas del aceite, se crea una barrera oclusiva capaz de reparar la piel agrietada.

Exfoliante de sal marina y aceite de oliva

Este es ideal para durezas y callosidades severas. Consiste en incorporar 4 cucharadas de sal marina gruesa con 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y añadir unas gotas de aceite esencial de menta para que aporte una sensación de frescura y desodorice de forma natural.

Masajea firmemente los laterales de los pies y la zona de la planta y el talón. Después retira la mezcla con abundante agua.

Los mejores exfoliantes para tus pies, usando aceites naturales|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Exfoliante de azúcar moreno y limón

Mezcla 4 cucharadas de azúcar moreno, el jugo de medio limón y 2 cucharadas de aceite de almendras dulces. Aplica con masajes circulares suaves por todo el pie, incluyendo el empeine y los dedos. Esto otorgará suavidad diaria y mantendrá un tono parejo en tus pies, aunque solo debe aplicarse por la noche.

