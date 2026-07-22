Aylín Mujica confirma campaña de recaudación para gastos funerarios de su hijo, Mauro Menéndez. “Es real”

Luego de que se diera a conocer la lamentable muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, surgió una campaña de recaudación de fondos para los gastos funerarios de la familia. Ahora, la actriz ha confirmado que se trata de una acción legítima pero ella no fue quien la llevó a cabo.

"La armaron los amigos de Mauro y sí, ellos están haciendo ese GoFundMe para trasladar las cenizas, el cuerpo, lo que se vaya a hacer", dijo Aylín Mujica en un audio dirigido a la periodista Elisa Beristain y que ella compartió en sus redes sociales. "No lo hice yo ni su papá, pero lo hicieron sus amigos. Y es real".

Qué dice la campaña de recaudación para gastos funerarios del hijo de Aylín Mujica

La campaña que crearon los amigos de Mauro Menéndez se encuentra todavía disponible en la plataforma GoFundMe y permanecerá así hasta el 16 de agosto, según se anuncia. Originalmente se pedía poco más de 22,000 dólares, pero esa cifra ya se superó y se ha llegado a más de 26,277 dólares; se han registrado 157 donaciones.

"Era un amado amigo e hijo, además de un artista visionario cuya pasión por la música traía alegría y unión a innumerables personas", inicia el texto de la campaña de recaudación. "Más allá de su talento musical, Mauro era apreciado por su amabilidad, generosidad y amor genuino que compartía con familia, amigos y todos a los que conocía".

Posteriormente, el texto da a conocer que la familia del DJ Maahez no solo atraviesa una pena inimaginable sino gastos significativos de tipo funerario. "Esperamos aliviar un poco del estrés financiero de la familia para que ellos se puedan enfocar en honrar la destacada vida de Mauro y encontrar consuelo en el amor de su comunidad".

De qué murió Mauro Menéndez

Actualmente se sabe que Mauro Menéndez viajó de Estados Unidos a Barbados para un juego de beisbol la semana pasada; el hijo mayor de Aylín Mujica tenía neumonía, la cual se habría complicado. Posteriormente habría sufrido 3 infartos, los cuales terminaron costándole la vida.