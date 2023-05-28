MasterChef Celebrity: ¿Quién es el eliminado este domingo 28 de mayo?

En los corazones latentes de miles de fanáticos, todos los domingos desatan un huracán de emociones, donde el suspenso se vuelve palpable y la tensión se incrementa en cada rincón de la cocina más famosa de México; ya que cada episodio de MasterChef Celebrity 2023 se convierte en una montaña rusa de sentimientos, donde la pasión y la incertidumbre se entrelazan en un vertiginoso torbellino.

¿Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity 2023?

En esta aventura gastronómica que combina el arte culinario con las personalidades más destacadas del espectáculo, los sentimientos son tan reales como los sabores que se despliegan en cada plato. Y en este tercer episodio, la oportunidad de demostrar sus habilidades en la cocina va a terminar para un famoso.

Con cada reto, el peso de la presión se intensificará, y los jueces, Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, tomarán la difícil decisión de expulsar a un nuevo famoso de MasterChef Celebrity 2023, otorgándole un boleto de entrada al club de los eliminados conformado por Alejandro Lukini y Pedro Prieto, cuyos sueños culinarios quedaron atrás en esta contienda.

La participación de Poncho de Nigris dentro de la cocina más famosa de todo México fue muy corta, pero sin duda bastante significativa, ya que sus comentarios y ocurrencias no pasaron desapercibidas.

Sin embargo, sus platillos no fueron los mejores y en su afán de ir a la segura, mientras sus compañeros eligieron grandes retos, por lo que los jueces decidieron que fuera el tercer eliminado de MasterChef Celebrity 2023, pues su plato no cumplió con lo mínimo y estaba salado.

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¿Cómo fue la despedida de Poncho de Nigris?

La noche se llenará de asombro y desconcierto cuando uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2023 sea expulsado de la competencia. Los corazones de sus seguidores se estremecerán, dejando un vacío profundo entre los fans.

El influencer de las redes sociales, Poncho de Nigris fue el tercer expulsado de la cocina más famosa de México, pues la simplicidad de su plato y que estuvo mal realizado, no fue del agrado de los jueces.

A su salida, el cantante dedicó unas breves palabras a sus compañeros en MasterChef Celebrity 2023.

Yo cometí el error y yo hice mal mi platillo, lo único que les tengo que decir a los chefs, es gracias por todos sus consejos

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023 todos los domingo, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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