¿Quieres a un experto en tenis? Nadie mejor que el Capi.

Escoger tenis no es una tarea simple, todo tiene que recaer en para qué quieres los tenis, ya sea correr, hacer zumba, practicar tenis o, por otro lado, en cómo quieres lucir, si quieres verte más casual o más urbano, o si deseas lucir tu atuendo con un par de llamativos tenis, siempre hay muchas opciones que pueden resultar abrumadoras.

Digo, ¿a quién no le ha pasado? Que vas a una tienda y cuando ves tantos pares de tenis por todos lados no sabes ni por dónde empezar. Pero una clave para esto es siempre tener en mente el tipo de ropa que usas comúnmente para que puedas encontrar el par perfecto.

¿Te gusta bailar pero no sabes qué tenis usar? ¡Checa esto!

Un ejemplo perfecto de cómo el outfit siempre es importante a la hora de escoger unos tenis es el gusto de el Capi Pérez, quien a parte de ser experto en sacar carcajadas cada mañana en Venga La Alegría, también es un experto en saber qué tipo de ropa combinan con qué tipo de tenis.

Su estilo siempre sale a relucir, y no es por nada pero el Capi tiene un guardarropa que está en perfecto equilibrio con su calzado, especialmente en los tenis. El Capi se mueve por muchos estilos, desde el deportista hasta el ranchero y elegante, pero se destaca por su estilo urbano, conjuntos que no resaltan solo por la ropa sino también por la forma en la que usa los tenis.

El Capi no se limita solo a sneakers de tonos neutros como los blancos, negros o grises, pues también sabe cómo combinar tenis llamativos con estampados de distintos colores, desde el amarillo hasta el verde o el café, algo que no está para nada peleado con looks casuales y presentables.

¿Reguetón y tenis? ¡Checa todo aquí!

Así que la próxima vez que necesites buscar inspiración para saber cómo quieres lucir pero no tienes en mente qué tipo de tenis podrían ayudarte a aumentar el nivel estético de tu outfit, siempre puedes acudir al ejemplo que el Capi Pérez da día con día en Venga La Alegría.