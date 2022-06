Querida conductora se va de Venga la Alegría. ¿Por qué?

¡Quiero Bailar! dejó maravillosas presentaciones este día, ya que todas las parejas subieron al escenario para sacarle brillo a la pista.

Érika y Elías nos pusieron a rockear este jueves en ¡Quiero Bailar!

Érika González y Elías bailaron Chandelier de Sia, pero la regiomontana sufrió una lesión en la columna y tuvo que parar su presentación de inmediato.

Al borde del llanto, nuestra querida conductora se dijo triste por tener que parar su presentación con Elías.

“Me da coraje que pase esto porque hemos ensayado mucho esta canción. Me inyecté el viernes, el sábado, y el domingo me dieron un masaje porque tengo una contractura muy fuerte. No estoy bien porque ahorita mi cuerpo no pudo. No sé cuánto tenga que reposar”, dijo en el foro de Venga la Alegría.

Érika confirmó que llegó a las 7:00 de la mañana para ensayar y calentar, pero su lesión no pudo hacerla brillar esta mañana en el escenario. La participante también contó que cuidó mucho su estado de salud en días anteriores, pues tenía muchas ganas de sacar buenas calificaciones en ¡Quiero Bailar!

¿Qué pasará con Érika y Elías?

El panel de jueces le dijo a Érika González que se tomará una semana para su recuperación, así que en los próximos días ella tendrá que repetir su presentación con Elías con la misma canción.

“Yo sé que tienen poco tiempo, pero se tienen que dar al menos 20 minutos para calentar el cuerpo. Desde que empezó la canción se te vio el dolor en la cara, no podemos sacrificar nuestra salud por un show”, dijo Fran Meric sobre el estado de salud de la participante.

Por su parte, Patricio Borghetti felicitó a Érika por su gran compromiso con Elías.

“Quiero destacar la valentía de Érika porque a pesar del dolor no quiso fallarle a su pareja”, dijo.

