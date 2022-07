VIDEO: Gaby Ramírez protagoniza pelea con los jueces de ¡Quiero Bailar!

El viernes de eliminación en ¡Quiero Bailar! sacó chispas esta mañana, luego de que Gaby Ramírez y Alexandre bailaron Treasure de Bruno Mars.

Gaby y Alexandre nos pusieron a bailar al ritmo del tema ‘Procura’.

Sin embargo, las críticas no jugaron a favor de la pareja este día, pues también obtuvieron calificaciones muy bajas por parte de Charly D, Gary, Flor Rubio y Ricardo Casares.

Gaby Ramírez no quedó nada contenta con la crítica del jurado, por lo que levantó la voz para exigir una explicación ante las bajas calificaciones.

“Simplemente estoy expresando lo que siento y creo que cada uno de los participantes nos sentimos así. Yo me atrevo a decirlo porque hay una frustración”, dijo Gaby tras recibir una calificación de 26 puntos en este viernes de eliminación.

Flor Rubio también se defendió ante los señalamientos de Gaby en pleno escenario de ¡Quiero Bailar!: “No venimos aquí a aplaudirnos ni a apapacharnos, venimos aquí a crecer y a ser mejores”, dijo.

“Es una falta de respeto increpar la experiencia del maestro Charly D y de Gary. Ricardo y yo no somos bailarines, pero tengo 30 años trabajando en la televisión y he trabajado en todos los reality shows de baile que se han hecho en este país”, continuó.

Gaby Ramírez se peleó con el jurado esta mañana

Gaby Ramírez expresó que no le faltó al respeto al panel de jueces durante su pelea, pero siempre alzará la voz cuando sea necesario.

“No es una falta de respeto, simplemente lo que siento lo voy a expresar y no me voy a callar. Me callo y voy a seguir mejorando. Yo sé que no me fue bien en este baile, en ningún momento dije que no me equivoqué porque siempre ha habido humildad por parte de nosotros dos”, comentó en ¡Quiero Bailar!

