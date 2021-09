Brissia responde a Mario Lafontaine tras polémica en ¡Quiero Cantar!

Brissia y Mario Lafontaine vivieron tenso momento esta mañana después de la rebelión por parte de los concursantes de ¡Quiero Cantar!

Después de mucha polémica, las calficaciones del día terminaron así.

La cantante enfrentó a Mario Lafonatine, quien aseguró que Brissia nunca se convirtió en una estrella consolidada a pesar de concursar en tres reality shows.

“La verdad sí es muy sorpresivo, no me quería clavar, pero es inevitable que duela porque se está tocando una fibra que para mí es complicada”, expresó Brissia en nuestro reality show de canto.

El día de ayer, la cantante mexicana se ausentó de la competencia debido a una entrevista de trabajo, por lo que no aclaró las cosas con Mario cara a cara.

Sin embargo, la integrante de ¡Quiero Cantar! no se quedó con los brazos cruzados y enfrentó al polémico juez esta mañana.

“Mario, más que nadie sabe mi lucha desde hace muchos años por tratar de conseguir un lugar en la música. No se me hizo justo que expusiera si no he logrado consolidar una carrera, se me hizo un comentario de más”, subrayó la artista a punto de romper en llanto.

La coahuilense confesó que Mario tocó un tema muy doloroso en su vida personal y profesional.

Me lastimo demasiado que se tocara el punto de si pude hacer una carrera porque no ha habido alguien que confíe en mí y diga ‘vamos a darle una oportunidad a Brissia’. Tocó un punto de quiebre en mi corazón

Mario es una persona que admiro y que he visto como una figura paternal a través de los años, no esperaba un comentario así de su parte

Mario Lafontaine se disculpa con Brissia por su polémico comentario en ¡Quiero Cantar!

Nuestro querido juez Mario Lafontaine tomó la palabra después de escuchar la postura de Brissia en el escenario de ¡Quiero Cantar!

El juez brindó una disculpa de corazón a la concursante tras herir sus sentimientos, además Mario expresó que fue sumamente criticado por los usuarios de las redes sociales.

Acepto lo que dije, la gente empezó a atacarme diciendo que era un cobarde… siempre seré un caballero. Si dije que en tres realitys, no ha llegado a ser una estrella, insisto, para mí hace más de diez años tenía que ser una estrella

A lo mejor hay una actitud errada en tu actitud que no percibes, pero los demás si percibimos. Lo sigo diciendo, la única cantante profesional de este concurso es Brissia, a quien le debo todo el cariño y respeto. Nunca quise ofenderte, sí lo dije y lo digo ante millones de personas

