Así se vivió la polémica en ¡Quiero Cantar! entre participantes y jueces.

Tremenda polémica se vivió en el escenario de nuestro reality show ¡Quiero Cantar!, donde los participantes arremetieron contra los jueces por supuestas calificaciones injustas y favoritismo.

Jueces de Quiero Cantar reaccionan ante rebelión de participantes.

Curvy Zelma, Kristal Silva, Gaby Ramírez, Los Destrampados, Capi Pérez, Tábata Jalil, Miguel Ángel, Mariano Sandoval y otros concursantes se quejaron con los jueces por no calificar de manera justa.

“Se nos hizo una grosería que nos pusieron seis, cuando teníamos dos calificaciones de nueve, entiendo a Horacio que es el más rudo, pero ¿de dónde salió un seis? No es justo. Las calificaciones nos son justas, son una incongruencia”, expresaron Joss y Oskarín ante millones de televidentes mexicanos

Por si fuera poco, Flor Rubio y Mariano Sandoval consideran que los jueces tienen conceptos favoritos que son beneficiados con calificaciones más altas.

Tábata Jalil se manejó neutral ante la situación, ya que mostró su respeto ante la experiencia y conocimiento del panel de jueces.

La competencia continuó con éxito; sin embargo, el panel de jueces se mostró muy estricto con sus calificaciones, otorgando sietes, seis y hasta cincos para los conceptos de ¡Quiero Cantar!

Te puede interesar: ¡Quiero Cantar!: Kristal Silva como princesa triunfa en los memes.

¿Qué piensa el panel de jueces ante la rebelión de ¡Quiero Cantar!?

Nuestros queridos jueces Horacio Villalobos, Rocío Banquells, Pato Borguetti y Mario Lafontaine se defendieron ante la ola de críticas.

Los expertos acordaron calificar únicamente la voz de los participantes, dejando a un lado la puesta en escena, el baile y el vestuario.

“Lo dijimos desde el principio, y me extraña que no pongan atención, sabemos que la mayoría no canta y tomamos en cuenta otros valores como la puesta en escena, el vestuario o el baile, al final de cuentas, un artista debe de ser completo. No se preocupen, les voy a proponer que vengan vestidos de negro para calificar solo la voz”, expresó Horacio Villalobos dejando atónitos a los conceptos musicales de nuestro reality show.

La competencia en ¡Quiero Cantar! sigue en marcha, pero los participantes enfrentan grandes retos para afinar su voz y llegar al último día del reality show más popular de las mañanas.

También te puede interesar: ¡Quiero Cantar!: Anette Cuburu cede su lugar a Gaby Ramírez. (VIDEO)